Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi presentano "Dante in Romagna"

Proseguono gli incontri della 29° di “Cervia, la spiaggia ama il libro”. giovedì 29 luglio alle ore 21.30 presso Giardino scuola Giovanni Pascoli Cervia lo scrittore ERALDO BALDINI e l’etnologo, glottologo e poeta GIUSEPPE BELLOSI presentano il libro “DANTE IN ROMAGNA” (Ed. Ponte Vecchio).

L’evento è organizzato in collaborazione con la Biblioteca “Maria Goia” di Cervia

Durante le serate sarà possibile acquistare i libri presentati e, al termine, è in programma il momento del ‘Firmacopie’ per il quale è necessario munirsi di mascherina e mantenere il distanziamento nel rispetto delle normative in vigore.

Nel rispetto delle normative sanitarie in vigore, gli ingressi saranno limitati ai posti a sedere. Si prega di munirsi di mascherina.

In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno all’interno del Grand Hotel di Cervia.