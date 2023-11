Erasmus, 27 studenti spagnoli in visita a Faenza

Nei giorni scorsi una rappresentanza di studenti spagnoli delle scuole elementari e medie, sono arrivati a Faenza nell’ambito del progetto Erasmus+, iniziativa che prevede scambi culturali di gruppi di ragazzi di diverse nazionalità europee. In questa occasione 27 studenti del Comenius Centre Educatiu di Valencia sono arrivati in città per partecipare ad attività didattiche con i ‘colleghi’ dell’Istituto comprensivo Europa.

Il gruppo di studenti e accompagnatori spagnoli, assieme alla dirigente dell’Istituto comprensivo Europa, Raffaella Valgimigli e di alcune docenti della scuola faentina, hanno fatto visita a Palazzo Manfredi dove sono stati ricevuti per un saluto di benvenuto dal sindaco Massimo Isola e dal presidente del Consiglio comunale Niccolò Bosi. È stata l’occasione per ricordare agli studenti l’importanza degli scambi culturali quale momento di arricchimento personale e culturale.