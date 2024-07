A Bizzunno la "serata delle coccole" per i gattini abbandonati

Mercoledì 24 luglio torna a Bizzunno la Serata delle coccole, un’occasione speciale per conoscere i mici grandi e piccoli ospitati in infermeria felina in attesa di trovare una casa. L'appuntamento è dalle 20 alle 22.30.

I volontari di Enpa, al pari di tutte le associazioni attive sul territorio, sono impegnati a costruire una cultura del rispetto all’interno della relazione tra i gatti e le persone.

Il territorio dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna, al pari di molti altri luoghi, continua a registrare un elevato numero di abbandoni di cuccioli, che fanno retrocedere a livelli molto bassi quanto attiene al benessere e alla tutela degli animali. Cucciolate nate in casa a causa di mancate sterilizzazioni che vengono puntualmente abbandonate sul territorio creando nuovi randagi.