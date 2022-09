Ermal Meta porta a Cervia il suo romanzo "Domani e per sempre"

Sarà Ermal Meta ad aprire la rassegna "La Musica delle Parole-I cantautori raccontano il nostro mondo", curata da Paola Cevenini. Appuntamento sabato 1 ottobre, ore 17.30, alla Darsena del Sale di Cervia. La rassegna è dedicata alla musica e alle presentazioni dei libri scritti da musicisti. Cantante, musicista e produttore musicale albanese, Ermal Meta presenta il suo debutto letterario "Domani e per sempre" (La Nave di Teseo) in dialogo con il giornalista e saggista Pierfrancesco Pacoda. Il libro racconta una storia di formazione, quella del piccolo Kajan, ambientata nella seconda metà del 900 albanese, una realtà storica poco conosciuta in Italia, che Meta restituisce con la passione di chi ha dovuto lasciare quella terra, ma mantiene salde le sue radici. Kajan, straordinario talento pianistico, guida alla scoperta di un mondo dove il conflitto sembra non abbandonare mai le esistenze dei protagonisti.