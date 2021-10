A caccia della "borda": lo spettro che infesta fiumi e specchi d'acqua

La "Romagna Solatia" di Giovanni Pascoli nasconde anche degli aspetti occulti e la sua ricca natura cela molti misteri. Fiumi, torrenti, canali ed altri specchi d'acqua pare nascondano infatti degli esseri leggendari; la più nota e misteriosa è "la Borda". Ispirati dal romanzo "Mal'aria" di Eraldo Baldini, sabato 16 ottobre si parte per un'escursione notturna sull'argine dell'antico Po di Primaro, attenti a percepire le suggestioni e i suoni degli animali notturni e della particolare natura del luogo... facendo sempre attenzione a non incrociare sul cammino la Borda!

Partenza alle 21.00, ritrovo presso la trattoria Primaro, via Corriera antica 38, Ravenna. Un percorso di circa 3 km e di una durata di 2 ore circa. Quota di 12 euro che comprende visita con guida ambientale Giacomo Benelli. Iscrizione obbligatoria: solo messaggio whatsapp 3292015682 (no sms, no chiamate). Abbigliamento: scarpe da trekking o da camminata (con suola scolpita); vestirsi in maniera adatta all'orario e alla stagione; obbligatorio portare una torcia elettrica.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...