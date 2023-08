Escursioni notturne, in scena la prima "Oriolo Bike Night"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Fa tappa a Oriolo dei Fichi il ciclo di notturne organizzato da Zero Zero Mountain Bike Tour in collaborazione con Mugelbike e Deka Sport Passion con partenza e arrivo negli agriturismi più belli che sorgono lungo il confine tra l’Emilia Romagna e la Toscana.

Martedì 5 settembre l’appuntamento è per le ore 19 all’Agriturismo e cantina La Sabbiona (via di Oriolo 10), dove alle 19.30 partirà un’escursione di circa tre ore e 700 metri di dislivello aperta a qualsiasi tipo di mountain bike e gravel: un tour alla portata di tutti che porterà i partecipanti a scoprire al chiaro di luna alcune bellezze nascoste di uno dei territori più suggestivi della Romagna. Si pedalerà tra strade di campagna e vigneti con grappoli maturi lungo i pendii che si diramano attorno all’antica Torre di Oriolo.

Al termine del tour, come di consueto da dieci anni a questa parte, ci si troverà tutti insieme a tavola per gustare un menù composto da antipasto e bis di primi della tradizione romagnola abbinati dai vini tipici di Oriolo dei Fichi prodotti dalla cantina.

E’ richiesta una minima preparazione fisica per affrontare il dislivello previsto. E’ obbligatorio indossare il casco rigido e avere una bicicletta adeguatamente illuminata con fanale anteriore bianco e fanalino posteriore rosso. Suggerito avere con sé una borraccia/e o sacca idrica da almeno 0,5 lt.

Per chi non ha la bicicletta è previsto un servizio di noleggio e-mtb Full o e-mtb Front da prenotare entro lunedì 4 settembre (tel. 054545411 o sportpassionsrl@gmail.com).

L’iscrizione al tour è di 5 euro, il costo della cena è di 25 euro.

Per info: 349-7418546 (Pier)