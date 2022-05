Esibizioni, workshop, mercatini e beneficenza a Cervia con "C'è Sport e Benessere"

Indirizzo non disponibile

Sabato 21 (dalle 10 alle 22) e domenica 22 maggio (dalle 10 alle 20), lo sport ritorna protagonista nella magica location di Cervia tra terra, acqua e aria. Durante i due giorni il pubblico potrà assistere a spettacoli ed esibizioni sportive: slackline, hidrofoil, basket, danza, polo canoa e molto altro.

Nell’area benessere, sotto la Torre San Michele e a lato dei Magazzini del Sale, ci saranno workshop gratuiti come yoga e cerchi sciamanici, espositori con i migliori prodotti naturali, e un salotto olistico dove il pubblico potrà rilassarsi con trattamenti, massaggi e consulti esoterici. E per i più piccoli non mancheranno laboratori dedicati, animazione e trucca bimbi.

In occasione di questo evento si apre anche la stagione estiva dei mercatini lungo il Borgo Marina dove i nostri artigiani esporranno le loro creazioni. Il sabato è anche dedicato alla beneficenza: da piazza Garibaldi partiranno le Pedalate da 50 e 14 km attraverso le pinete e la Camminata in Rosa di 7 km. Il sabato sera nei due palchi si balla con "I Barboni di Lusso" in Piazza Garibaldi e gli "Afeak" sotto la Torre S. Michele.