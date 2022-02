Esilaranti imitazioni sul palco con "mister voice" Claudio Lauretta

Ultimo appuntamento, giovedì 24 febbraio alle ore 21, con la rassegna Comico per la Stagione 2021/2022 del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. Protagonista della scena, dopo il successo riscosso nella trasmissione di Rai 1 Tale e Quale Show, sarà Claudio Lauretta, in arte Mister Voice per la sua capacità di modulare e modificare la voce, con lo spettacolo Imitamorfosi, che vede anche la partecipazione del maestro Sandro Picollo.

Claudio Lauretta riesce ad imitare una moltitudine di personaggi, non solo replicandone la voce, la loro fisionomia, ma anche calandosi nel loro modo di pensare e di esprimersi, offrendo vere e proprie esilaranti copie. Ecco che allora, nello spettacolo teatrale Imitamorfosi, si fonde l’imitazione con la metamorfosi, indi l’attore, il cantante o il politico di turno viene riproposto in modo fantasioso, svelandone i tic e le manie comportamentali.

Claudio nel rinnovato spettacolo teatrale, con ritmi serrati, racconta ripercorrendo, anche attraverso il suo percorso artistico, i cambiamenti delle mode, la migrazione del pubblico dalla tv ai social, le manie, la passata e recente politica, avvalendosi di vecchie e nuove imitazioni, canta e si trasforma in modo camaleontico, con mezzi semplici, ma ben congeniati, quali occhiali, cappelli, parrucche e barbe posticce, come un moderno Fregoli. Al suo fianco, il Maestro Picollo, abile chitarrista, che da anni lo accompagna “svogliatamente” in tutti i palcoscenici d’Italia, sembra non divertirsi molto ad essere lì, ma con le sue esternazioni fulminee e sagaci, fa subito breccia nel cuore del pubblico.

Imitamorfosi è per tutti, fa trascorrere momenti spensierati e tiene incollato lo spettatore in uno spettacolo in cui l’energia è sempre al top, in modo leggero, amichevole, non banale, dal momento in cui inizia sino alla fine.

Biglietti: da 26 a 15 euro.