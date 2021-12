"Esodo", il film di Alex Majoli dedicato a Dante nelle sale del Mar

Il film Esodo di Alex Majoli realizzato per il Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura, in occasione delle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri è entrato a far parte delle collezioni del Mar e da giovedì 23 dicembre 2021 fino al 9 gennaio 2022 sarà proiettato lungo il percorso espositivo della mostra Un’Epopea POP nella sala proiezioni in cui sono già presenti i film dedicati a Dante dal 1921 ad oggi.

Il fotografo ravennate, conosciuto in tutto il mondo per i suoi celebri scatti e per l’esperienza pluriennale da fotoreporter, in una suggestiva successione di riprese della durata di circa venti minuti, scandita da suoni, musiche e “letture dantesche” che attraversano spazi e spaccati fortemente evocativi del territorio dà una propria interpretazione dei luoghi ravennati legati al Poeta.

Dal Teatro Alighieri alla tomba di Dante, dalle piazze alle vie cittadine, fino ai lidi ravennati, alle dune di sabbia, ai crocevia nelle strade periferiche della città, fissando la telecamera ancora una volta su quella “marginalità” che Majoli da sempre racconta. Le voci celebri di Ermanna Montanari, di Marco Martinelli, insieme ad altri protagonisti della scena culturale ravennate, accompagnano parte delle riprese, intervallate e scandite da citazioni tratte dall’Inferno dantesco, evocative di un immaginario di forte derivazione scenica. Ancora una volta emergono nella visione di Majoli le dinamiche teatrali della vita quotidiana, con un’opera coinvolgente, capace di fotografare la città, il suo indissolubile legame con la memoria dantesca, le sue contraddizioni.

Le riprese video sono state registrate a Ravenna tra il 12 e il 16 settembre 2020; la prima di queste date coincide con la solenne giornata celebrativa dedicata al poeta, alla quale sono dedicate le scene di apertura del film.