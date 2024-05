Apparizioni mariane in Romagna: un dibattito con l'esorcista padre Carlin e lo scrittore Baldini

Sabato 4 maggio, presso la Taverna Mazzetti situata in via Badarena, 1 a San Romualdo si svolgerà la presentazione del libro "Le Apparizioni Mariane in Romagna" (Edizioni Il Ponte Vecchio). L'evento, organizzato dall'Associazione culturale San Michele Arcangelo, vedrà la partecipazione del religioso cappuccino padre Paolo Carlin, esorcista dell'Arcidiocesi di Ravenna - Cervia e della diocesi di Faenza - Modigliana, e dell'autore del libro, Eraldo Baldini.

Il volume "Le Apparizioni Mariane in Romagna" offre un'approfondita analisi delle presunte apparizioni della Madonna nella regione, dal Medioevo all'Età contemporanea. Attraverso una meticolosa ricerca storica e documentaria, l'autore ricostruisce un accurato repertorio di questi fenomeni, spesso sconosciuti o dimenticati, ma significativi per comprendere la religiosità popolare e la cultura locale.

Durante l'evento, padre Paolo Carlin offrirà un contributo prezioso con un intervento sulle prospettive spirituali e l'interpretazione teologica delle mariofanie. Eraldo Baldini, autore del libro, condividerà con il pubblico le sue riflessioni e scoperte, offrendo un'interpretazione unica e approfondita delle apparizioni mariane nel territorio romagnolo.

Le apparizioni mariane in Romagna, sia quelle reali, sia quelle presunte, rappresentano un importante capitolo della storia e della cultura locale, e hanno influenzato la vita delle comunità in modi diversi nel corso dei secoli. Questo evento offre un'opportunità unica per esplorare i percorsi storici, culturali, religiosi e iconografici legati a questi fenomeni, stimolando il dibattito e l'approfondimento.

La presentazione del libro "Le Apparizioni Mariane in Romagna" è aperta al pubblico e rappresenta un'occasione imperdibile per coloro interessati alla storia, alla religione e alla cultura della regione. L'inizio dell'evento è previsto per le ore 18.