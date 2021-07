Estate 2021, torna l'appuntamento con Happy Bio tra frutta ed ecosostenibilità

“Lo stile di vita attuale non è più sostenibile e per ripensare la nostra quotidianità in modalità eco-friendly, l’alimentazione è sicuramente fra i principali punti di partenza”. Queste, le parole di Francesca Faggioli rispetto al progetto Happy Bio che, nell'estate 2021, torna sui lidi ravennati assumendo come elemento centrale la sana alimentazione bio. La proposta Happy Bio per quest'estate sarà quindi una “frutta box” con tanta frutta biologica fornita dall’azienda Borgo Basino di Cusercoli.

Fin dalla sua prima iniziativa sulla costa, Happy Bio ha saputo ispirare e intrattenere, “giocando” la carta dello scambio di conoscenze ed esperienze, per sviluppare fino in fondo i contenuti dell’eco-sostenibilità in termini di gastronomia, acqua, biodiversità, clima, diversificazione, educazione, paesaggio, qualità, suolo e turismo. Quest'anno l'iniziativa vuole raccontare una nuova sensibilità green.

Calendario appuntamenti 2021

Gli appuntamenti sono alle 17 negli stabilimenti balneari e alle 20 negli alberghi.

8 luglio Bagno Ventaglio – Punta Marina Terme

9 luglio Bagno Marinamore – Marina di Ravenna

14 luglio Bagno Perla – Punta Marina Terme

16 luglio Bagno Kiribati – Punta Marina Terme

16 luglio Albergo Medusa – Punta Marina Terme

21 luglio Bagno Nautilus – Punta Marina Terme

28 luglio Bagno Kamala – Punta Marina Terme

30 luglio Bagni Bologna, Bolognino e Angolo B – Punta Marina Terme

6 agosto Bagno SoleLuna – Lido di Savio

6 agosto Hotel Bahamas – Lido di Savio

28 agosto Bagno Baloo Beach – Punta Marina Terme