Estate 2022, torna l'Arena delle Balle di paglia

Sono state rese note le date dell'Arena delle Balle di paglia di Cotignola. E, al momento, non si sa molto altro. Come comunicato sulla pagina Facebbok della manifestazione, la caratteristica arena che sorge nel mezzo della campagna romagnola tornerà dal 13 al 19 luglio. Sui social gli organizzatori rivelano solo di avere in mente un'inaugurazione molto semplice. "Abbiamo deciso di aprire l'Arena mercoledì 13 luglio con 'e gnit'. Nulla di niente. L'inaugurazione più vuota di sempre: per stare insieme all'Arena, e basta. Che poi non è nemmeno detto che l'Arena ci sia proprio tutta, il 13 luglio, magari ci saranno ancora dei lavori in corso. Le cose belle possono succedere anche senza gli eventi".