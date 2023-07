Estate al podere Ortinsieme di Russi: nuovo appuntamento

Il Podere OrtInsieme, in via Provinciale Molinaccio 30 a Russi, ospiterà altri tre eventi: dopo l'iniziativa del 16 giugno, ecco il calendario aggiornato:

Venerdì 7 luglio, «Orti di scambio»

Venerdì 7 luglio, alle ore 19.30, è in programma «Orti di scambio», torna l’appuntamento estivo con il pic-nic nell’orto alla scoperta di OrtInsieme (su prenotazione, a pagamento).

La prima parte della serata è dedicata alla tematica del SUOLO e vedrà la presentazione del libro: "Quello che abbiamo perduto. Quello che abbiamo salvato” di Maurizio Maggiani e Nicoletta Valla, che sarà presente. L'evento è in collaborazione con Magazeno arte contemporanea.

Cena nell'orto Costo cena 18€ - Antipasto - Primo - Dolce (escluso bevande) in collaborazione con Ravenna Food e per finire musica con "Cristofori and friends"

Sabato 22 luglio, «OrtAttak»

Sabato 22 luglio, alle ore 10, «OrtAttak», dialogo con gli operatori di OrtInsieme alla scoperta del mondo degli ortaggi, evento finale della rassegna di incontri «La salute nel piatto», organizzata dal Comune di Russi (evento inizialmente previsto il 20 maggio, rinviato causa emergenza alluvione). Inoltre, visita nell’orto con merenda e spettacolo di narrazione con la compagnia V. Strinati.

Venerdì 28 luglio, «La rete di acquisti collettivi di Stadera»

Venerdì 28 luglio, dalle ore 19.30, la cooperativa ravennate Stadera proporrà alcuni dei suoi tanti prodotti agroalimentari, provenienti da coltivatori locali. La serata sarà anche occasione per presentare l'opportunità di acquisto a distanza, grazie alla creazione di una rete, che consente di unire le forze per risparmiare e scegliere le filiere locali e sostenibili.

Stadera è una cooperativa di consumo che propone ai propri soci prodotti di qualità a prezzi accessibili, dando priorità ai produttori selezionati in base alle esigenze di sostenibilità ambientale.

Il progetto cooperativo reinveste gli eventuali benefici di bilancio nella riduzione del margine sui prodotti, in servizi ai soci o in progetti per la collettività e la sensibilizzazione alle sfide di una società sostenibile e giusta.

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 335 6391756

email accoglienza@coopmulino.it

messaggio Whatsapp 331 430 5398