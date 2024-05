Un'estate da ridere a Lido di Savio: da Max dei Fichi d’india a 'Cammela'

A Lido di Savio, da mercoledì 12 giugno a mercoledì 21 agosto, (con appuntamento ogni sera alle 22), presso il teatro del Lido di Savio Village in piazza Forlimpopoli, va in scena la nuova edizione della rassegna “Rido di Savio 2024”. Gli spettacoli, organizzati da Elleffe Animazione, con la direzione artistica di Landella Eventi, permetteranno a cittadini e turisti di assistere alle performance di alcuni dei comici più amati della tv e del web.

Dopo l’edizione 2023 “il livello dei comici si è alzato ulteriormente e la rassegna è diventata più corposa” ha dichiarato il direttore del Parco Loris Vincenzo Sodano “sentivamo il bisogno di far parlare della nostra località e della nostra realtà e grazie professionalità e la lungimiranza di Giovanni D’Angella, comico di Zelig e Colorado, con il quale da collaboriamo da diversi anni, siamo riusciti a proporre una rassegna di altissimo livello”.

"Siamo entusiasti di quello che siamo riusciti a costruire, la rassegna quest’anno compie 5 anni e fa un salto di qualità importante sia per il livello degli artisti che per il numero di serate. Il Village e Loris Sodano sono i partner ideali perché negli anni hanno conquistato sia la fiducia del pubblico e che la loro credibilità con le strutture ricettive ale quali forniscono servizi di animazione e intrattenimento”, ha aggiunto il direttore artistico D’Angella.

I comici

Gli oltre 13 artisti di “Rido di Savio”, saranno: l’incontenibile Max Cavallari dei Fichi d’india (12 giugno), Margherita Antonelli da Zelig e la talentuosa Giulia Musso (19 giugno), il vincitore di Italia’s got Talent Andrea Fratellini accompagnato da Zio Tore (26 giugno), la star dei social “Cammela” Chiara Anicito (3 luglio), il rumorista Alberto Caiazza con l’imitatore Daniele Fiamma (17 luglio), tre maestri del live come Giovanni d’Angella (24 luglio), Marco Passiglia (7 agosto) e Riki Bokor affiancato dalla stand up comedian Chiara Becchimanzi (31 luglio), gli strepitosi Michele e Stefano Manca alias Pino e Gli Anticorpi (14 agosto) ed a chiudere il dirompente Gianluca Fubelli in arte “Scintilla” (21 agosto). "Quest’edizione omaggerà tutta la riviera, in quanto i Comici soggiorneranno a Lido di Savio per alcuni giorni e potranno visitare il nostro territorio”, ha sottolineato Loris Sodano.

Biglietti dai 5 ai 10 euro. Prevendita biglietti presso Lido di Savio Village tutte le sere dal 1 giugno, via mail a lidodisaviovillage@live.it oppure whatsapp al 3452813977 con possibilità di acquisto online.