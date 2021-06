Estate Diabolika: il pranzo inaugurale del giardino 2021

L'Estate Diabolika sta per ripartire e l’inaugurazione del Giardino Diaboliko, come tutti gli anni, è fissata per la prima domenica d’estate, ovvero domenica 27 giugno, alle ore 11:30. Seguirà, alle ore 13:00 il Pranzo Diaboliko a base di pesce (o carne per chi lo desidera, previa comunicazione) presso il ristorante Re Sale di Cervia (via Roma, 85), con prenotazione obbligatoria, al prezzo di 30 euro compreso il menù personalizzato del pranzo realizzato per i partecipanti, nella tradizione inaugurata dal Diabolik Club. La foto dei presenti all’inaugurazione del Giardino Diaboliko sarà poi inserita nel catalogo dei giardini pubblicato ogni anno dal comune di Cervia.

Il tema assegnato quest'anno per la realizzazione dei giardini è legato a Dante e alla Divina Commedia. Voi dove avreste collocato, Diabolik ed Eva Kant? Lo scoprirete a breve ammirando i grandi banner, realizzati dal pittore David Urbon, che rendono omaggio al genio di Dante e ai personaggi creati da Angela e Luciana Giussani. Il Giardino Diaboliko è realizzato in collaborazione con il Diabolik Club e con l’autorizzazione della casa editrice Astorina, detentrice dei diritti dei personaggi. La prenotazione del Pranzo Diaboliko si può effettuare contattando Alessandro Forni, presidente dell’Associazione Menocchio al n. 371 1899793, o, per i soci del Diabolik Club, Lorenzo Altariva presidente del Diabolik Club email: info@diabolikclub.191.it.