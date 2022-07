Estate in fermento: una serata fra calici di vino, food truck e musica rock

Indirizzo non disponibile

Alla Tenuta Masselina l’estate inizia all’insegna degli anni ’50 al ritmo di swing e wine. Appuntamento venerdì 8 luglio nella tenuta agricola sulle colline di Castel Bolognese (Via Pozze, 1030) con il primo appuntamento della rassegna ‘Estate in Fermento 2022’.

Si parte alle ore 19.00 con una lezione di ballo aperta a tutti, anche ai ‘primi passi’ per far ballare anche i meno esperti. A seguire, dalle 21.15, il concerto dei “The Dynamite Trio”: classica rock’n’roll/rockabilly band fondata da Luca “Rockin’ Eddie” Balboni. Il repertorio corre lungo gli anni d’oro del classic rock, ovvero il periodo dal 1954 al 1960 ispirandosi alla tradizione americana dei grandi nomi come Elvis, Eddie Cochran, Buddy Holly, andando a pescare anche nel repertorio di artisti più di nicchia.

A completare la magica serata sotto le stelle ci sarà un food truck in stile e assaggi di vino. Biglietto d’ingresso: 10 euro comprensivo di un calice di vino, menu con piatti a scelta per la cena sul prato.