Estate al museo: nuovi orari e visite guidate al Mar

Dal 1 luglio entra in vigore il nuovo orario del MAR; nei mesi estivi il museo sarà aperto dal martedì al sabato dalle 9 alle 18 e la domenica e i festivi dalle 14 alle 18. Sono anche gli ultimi giorni per ammirare NUDES. Corpi in movimento, la sala dedicata alla fotografia che il 4 luglio verrà disallestita. In essa sono esposte le due fotografie che ritraggono Naomi Campbell e Kate Moss, immortalate per Vogue Italia e Harper’s Bazaar da Paolo Roversi e recentemente donate al museo, insieme ad altre fotografie e video delle collezioni del museo in un percorso espositivo curato dalla conservatrice Giorgia Salerno.

La sala si completa con nomi prestigiosi della fotografia italiana e internazionale come Dino Pedriali, autore, da poco scomparso, dell’iconica fotografia di Pasolini; Carlo Ludovico Bragaglia, ideatore del fotodinamismo con il fratello Anton Giulio; insieme a Yuri Ancarani, che ha recentemente presentato al MOMA di New York il suo ultimo film Atlantide e al cortometraggio Esodo di Alex Majoli, realizzato in occasione delle celebrazioni dantesche dello scorso anno.

Entrano nel vivo i lavori preparatori all'edizione 2022 dell'attesissima Biennale del mosaico contemporaneo, il cui allestimento coinvolgerà anche la sala dedicata alla grande opera dell’artista internazionale, padre dell'arte concettuale, Sol LeWitt Wall Drawing #570, che pertanto resterà visibile fino al 17 luglio.

Riprende inoltre l'iniziativa "Il MAR si racconta", visite guidate curate dal personale del museo con tre ulteriori imperdibili appuntamenti dedicati al racconto della sezione d'arte contemporanea delle collezioni del MAR. Il primo è previsto per mercoledì 6 luglio; seguiranno quelli del 12 e del 14 luglio, alle ore 17.00. Per partecipare alle visite guidate è necessario prenotarsi chiamando il numero 0544 482477, il costo è di 5 euro.