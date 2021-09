Ettore Bassi porta in scena “Il Sindaco pescatore”

La stagione teatrale di Conselice apre sabato 2 ottobre alle ore 21.00 nell’ambito del programma delle manifestazioni del XV Anniversario del Monumento alla Stampa Clandestina e alla Libertà di stampa con lo spettacolo “Il Sindaco pescatore” in scena l'attore Ettore Bassi, regia Enrico Maria Lamanna, drammaturgia di Edoardo Erba. Il testo è tratto dall'omonimo libro di Dario Vassallo e dai racconti di chi lo ha conosciuto e non lo vuole dimenticare.

Lo spettacolo racconta la storia di Angelo Vassallo, un sindaco, ma anzitutto un uomo, che ha pagato con la vita il proprio impegno ambientalista e l'amore per la sua terra, il Cilento. Amato dai suoi concittadini, viveva in Campania, regione malata e straordinaria. Noto come Sindaco Pescatore per il suo passato da pescatore e per l’amore del mare e della sua terra che nella sua attività di amministratore lo hanno sempre ispirato. Esempio di rigore, ha sempre fatto rispettare la legge con modi fermi che hanno permesso di mantenere intatta la bellezza di uno dei luoghi più caratteristici del Cilento.

Emblematica la sua ordinanza di una multa fino a mille euro per chi viene sorpreso a gettare a terra cenere e mozziconi di sigarette: un solo mozzicone inquina un metro cubo di acqua per un anno intero. La sera del 5 settembre 2010 mentre rincasava alla guida della sua auto, è stato barbaramente e vigliaccamente ucciso per mano di uno o più assassini rimasti ignoti. il 10 febbraio 2018 più di 500 persone tra Sindaci, amministratori locali e semplici cittadini hanno marciato per chiedere di non archiviare l’inchiesta sul suo omicidio.

Biglietti: intero 16 euro, ridotto 14 euro, speciale (solo residenti) 13 euro.