Weekend dedicato alle famiglie per il fine stagione della Casa delle Farfalle

Termina la stagione di apertura della Casa delle Farfalle di Milano Marittima con una serie di visite guidate, laboratori e attività per tutta la famiglia. Due giorni, sabato 7 e domenica 8 ottobre, dedicati al contatto con la natura. Per sabato previsto l’ingresso gratuito per i residenti nel Comune di Cervia, mentre l’intero week end sarà caratterizzato da open day con ingresso gratuito nella struttura per i docenti di ogni ordine e grado.

Il 7 ottobre alle ore 16.30 è in programma una merenda per tutti i bambini, segue “Il segreto dell’alveare”, una caccia al tesoro su api, mieli e insetti. Domenica 8 ottobre alle ore 11 in programma “Il primo volo libero”, una visita guidata all’interno della serra tropicale per assistere al volo delle farfalle nate durante la notte. Alle 11.30 è in programma “Biosafari”, bambine e bambini camminando all’interno del Giardino delle Farfalle si muovono alla ricerca di insetti che possono osservare da vicino grazie all’utilizzo del barattolino lente. Alle ore 15 è prevista la lettura “Saremo alberi”, segue un laboratorio creativo per la realizzazione di un quadretto con canapa e materiali naturali, a cura di Ortisti di Strada. Infine, alle ore 16 è in programma una merenda per tutti i bambini e a seguire una passeggiata poetica nel mondo degli insetti per conoscere gli abitanti della serra tropicale a cura di Compagnia Bella.

Per partecipare agli eventi non è necessaria la prenotazione. I biglietti possono essere acquistati sul posto oppure fino a 12 ore prima su shop.atlantide.net nella sezione dedicata a Casa delle Farfalle. I residenti per entrare gratuitamente sabato 7 ottobre devono presentare all’ingresso un documento d’identità.