Eventi, conferenze, show cooking e tanto altro alla quarta edizione del "Festival Vegan"

Ritorna il Festival Vegan Ravenna Veganintlamuraia Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre 2023 presso Piazzale Marinai D’italia e zone limitrofe, a Marina di Ravenna. Il Festival, a ingresso libero, è realizzato dal Comitato Festival Vegan Ravenna e con il Patrocinio ed il Contributo del Comune di Ravenna. Sarà fruibile dalle 12.30 (con apertura Festival assieme all’Assessore Costantini) e continuerà alle 22:00 di Sabato 7 Ottobre e dalle 9:00 alle 22:00 di Domenica 8 Ottobre 2023. Il Festival nacque nel 2014 come uno dei tre progetti vincitori nel percorso di cittadinanza attiva per Ravenna2019.

A distanza di 9 anni e dopo 3 edizioni, ritorna con una veste rinnovata, grazie anche alla collaborazione con Pro loco Marina di Ravenna, presso i bellissimi spazi gestiti dal Comune: Piazza Marinai D’Italia infatti è la location scelta, mai utilizzata in precedenza. Grande novità di quest’anno: presso la Galleria FaroArte che si trova nello stabile attiguo al Festival, ci sarà la mostra esperienziale Vegan Art Show, una collettiva di Artisti con pezzi sorprendenti, tra cui il grandissimo maestro Bruno Bozzetto che ha realizzato una tavola esclusivamente per il Festival Vegan Ravenna, che sarà battuta in Asta di Beneficenza Domenica 8 Ottobre ore 12:00 ed il cui ricavato andrà interamente all'Associazione Iene Vegane per il mantenimento e la creazione della nuova casa di Achille e Zorz, i tori salvati dal mattatoio e mantenuti dall'associazione dal 2019. Il Festival sarà infatti suddiviso in diverse Aree: Area Food, dove si potranno gustare diversi tipi di cucina vegan di varie parti del mondo; Area Conferenze, dove nei due giorni si alterneranno diverse personalità che affronteranno svariati argomenti che spaziano dall’alimentazione, al cambiamento climatico, al bullismo ed ovviamente si parlerà anche degli animali di tutte le specie.

Non poteva mancare l’Area Kids, gestita da Noemi De Simone con Laboratori Creativi del Camaleonte.

Per vedere gli orari e l’Agenda completa con tutti gli appuntamenti del Festival, consultare i nostri social FB: Comitato Festival Vegan Ravenna, IG: @veganintlamuraia oppure il sito ufficiale www.festivalveganravenna.it. Tutte le info anche telefonicamente/whatsapp al 3336117894

Il programma

AREA CONFERENZE PIAZZALE MARINAI D'ITALIA

SABATO 7 OTTOBRE

12:30 - 13:30 Apertura Festival Vegan Ravenna con Ass. Costantini

13:30 - 14:30 Luca Mangini La Natura e l'essere umano. Riscaldamento globale naturale e artificiale

14:30 - 15:00 GALLERIA FAROARTE: APERTURA VEGAN ART SHOW

15:00 - 15:30 Michela Pisapia Vegan Trainer

16:00 - 17:00 Mariateresa Tartaglia di ALBEROEFOGLIA.org "Gli occhi del cuore"

17:00 - 18:00 Fabio Andreoli Vegan Coach "Alimentazione vegana: migliora il fisico, la performance e la salute"

18:00 - 19:00 Veterinario DR. Claudio Morigi "Come i parassiti e le malattie cambiano a causa del cambiamento climatico"

19:00 - 20:00 Ortensia Benussi Animal Rebellion "Ribellione Animale, verso un futuro vegetale”

20:00 - 21:00 Domiziana Illengo LAV "Transizione Alimentare: l'impatto del consumo di carne e le soluzioni per cambiare"

21:00 - 22:00 Campane Tibetane di Joan Q.

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

9:00 Apertura Festival

10:00 - 11:00 Carla Marani Animals Asia "Il cammino verso la libertà degli orsi della luna "

11:00 - 12:00 Paolo Bernini CADAPA "Antispecismo istituzionale"

12:00 - 13:30 GALLERIA FAROARTE ASTA BENEFICA BRUNO BOZZETTO

13:30 - 14:00 Showcooking Eppurevegano "Bistecchine di soia alla crema di ricotta (di mandorle)"

14:00 - 14:30 Showcooking Il Pirata Verde "Pasta & Piadina"

15:00 -16:00 Showcooking Stefano Momentè & Anna Maria Papes "Fingerlicious"

16:00 - 17:00 Showcooking Maria Luisa Lucherini di DolciVegani.com "A scuola di Pasticceria" Golosi dessert da gustare in allegra compagnia

17:00 - 18:00 Alessandra di Lenge Iene Vegane "Animalied ambiente: scelte alimentari ed ecosistema"

18:00 - 19:00 Evelina Tabanelli Alimentarista "Il piatto vegan per la salute"

19:00 - 20:00 Beatrice Balzani "AVI e V Label, 70 di storia e certificazione veg"

20:00 -21:00 Mirella Santamato Autrice e Giornalista "La Strana Storia di Cappuccetto Rosso"

21:00 - 22:00 Bagno di Suoni Natura Vibrante

GALLERIA FAROARTE

SABATO 7 OTTOBRE Apertura 14:30 - 22:00

14:30 - 15:00 14:30 APERTURA VEGAN ART SHOW

22:00 Chiusura Galleria

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023 Apertura 9:00 - 22:00

9:00 Apertura Galleria

12:00 - 13:30 ASTA BENEFICA BRUNO BOZZETTO

15:00 LETTURA ANIMATA MUSICALE IN GALLERIA DEI LAGOMORFI con Asia Galeotti

22:00 Chiusura Galleria



AREA BENESSERE E YOGA PIAZZALE AZZURRA apertura e chiusura uguale agli orari del festival

SABATO 7 OTTOBRE gestito da SPAZIO KARUNA

15:00 - 16:00 Yoga e Vibrazioni Sonore

16:00 - 17:00 Mandala Yoga

17:00 - 18:00 Yoga e Vibrazioni Sonore

18:00 - 19:00 Odaka Yoga

19:00 - 20:00 Michela Pisapia Vegan Trainer

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

9:00 - 10:00 Yoga con Denis Le vie del prana

11:00 - 12:00 Meditazione con Denis Le vie del prana

13:30 - 15:00 Pratiche di benessere per gli occhi di Alberoefoglia.org

15:00 - 16:00 Yoga con Jen Yogi

17:00 - 18:00 Yoga con bagno di suoni con Denis Le vie del prana

18:30 - 19:30 Mindfulness e campane tibetane con Denis Le vie del prana

AREA KIDS LARGO MAGNAVACCHI gestita da Il Camaleonte

SABATO 7 OTTOBRE

14:30 Apertura Area

16:00-18:00 Laboratorio Il Camaleonte

20:00 Chiusura Area Kids

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

9:00 Apertura Area

10:00-12:00 Laboratorio Il Camaleonte

12:30-14:00 Pausa Pranzo area chiusa

14:00 - 15:00 Laboratorio Il Camaleonte

15:00-16:00 LETTURA ANIMATA MUSICALE IN GALLERIA DEI LAGOMORFI con Asia Galeotti

16:00 - 17:00 YOGA DELLA RISATA A CURA DI Graziella Frassineti (anche per adulti)

19:00 Chiusura Area

Passeggiata in Pineta - Domenica 8 Ottobre

14:00 Incontro all’Infopoint del Festival piazzale Marinai D'Italia

14:30 PASSEGGIATA PER ERBE SPONTANEE IN PINETA CON ASS. NATURISTA