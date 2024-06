Danze, sapori e musiche dal Sud-Est asiatico: prosegue il Popoli Pop Cult Festival

Continuano gli appuntamenti con il Popoli Pop Cult Festival a Bagnara di Romagna. Venerdì 28 giugno la kermesse cultural-gastronomica propone alle 21.15 in piazza Marconi "Tropico d'oriente", danze e musica dal sud est asiatico, a cui è dedicata l'edizione di quest'anno del festival.

In Rocca alle 21.45 Yassin El Mahi, musica e percussioni arabe e mediterranee. Il Maestro Yassin El Mahi vanta una ricca carriera di cantante e percussionista, collaborando con artisti di fama nazionale marocchina. In Italia collabora con diversi gruppi di musica tradizionale e di World Music, oltre a progetti musicali trasmessi dalla Rai. Sempre in Italia collabora frequentemente con La "Tangeri Café Orchestra" e con L'orchestra di Porta Palazzo (Torino). Ha collaborato anche con Franco Battiato.

Venerdì sarà inoltre la serata del “Premio Popoli”: alle 21 dal palco di piazza Marconi saranno premiati Riccardo Francone, ex sindaco di Bagnara e Massimo Bellotti, direttore artistico del Festival, per il contributo dato in tutti questi 16 anni di Festival al dialogo fra popoli, culture e generazioni. Ospite d’eccezione l’ambasciatore vietnamita in Italia Hai Hung Duong, che incontrerà il Sindaco Mattia Galli insieme a realtà locali e dopo aver visitato il Festival parteciperà alla premiazione.

Tra le mostre si segnala “War, Word, World”, una collettiva di cinque artisti che utilizzando linguaggi e strumenti contemporanei interpretano la parola guerra, tanto attuale quanto storicizzato. Numerose anche le mostre e le installazioni dislocate nei vari luoghi del centro. Gli stand gastronomici saranno aperti dalle 18.30 e provengono da: Angola, Albania, Armenia, Argentina, Australia, Brasile, Camerun, Caraibi, Cuba, Filippine, Germania, Georgia, Grecia, Indonesia, Inghilterra, Laos, Messico, Pakistan, Persia, Perù, Romania, Spagna, Thailandia, Vietnam. Il festival proseguirà fino a domenica 30 giugno.