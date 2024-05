Casola si colora di viola: gli eventi al Giardino con la fioritura della Lavanda

Nel mese di giugno il lavandeto del Giardino delle Erbe di Casola Valsenio si colora di viola, i visitatori per tutto il mese possono immergersi in un percorso dedicato alla lavanda e alle sue proprietà, partecipando a iniziative e visite guidate dedicate a questa pianta aromatica.

Domenica 2 giugno alle ore 11 le sapienti mani dei ristoratori del Relais Mevigo ed i profumi del giardino si incontrano per il “Picnic in viola”. La mattinata inizia con una passeggiata guidata all’interno del giardino alla scoperta della lavanda in fiore. A seguire, Picnic degustazione in collaborazione con i ristoratori locali per assaggiare prodotti tipici preparati con erbe aromatiche ed officinali.

Da domenica 9 giugno, tutte le domeniche alle ore 10 il giardino propone “Mille sfumature di Lavanda” una visita guidata al Giardino delle Erbe con particolare attenzione alle diverse tipologie di lavanda per ammirarne le sfumature e conoscerne le proprietà. Il lavandeto del giardino ne presenta varie specie, dai fiori blu, viola fino alla delicata lavanda rosa, con fiori quasi bianchi. Durante la visita si possono scoprire tutte le proprietà dell’olio essenziale estratto da questa profumata pianta. La visita diventa un percorso oltre che ricco di nozioni storico-scientifiche, sensoriale ed emozionale.

Domenica 23 giugno alle ore 18 tra antichi riti e bagni di erbe i visitatori potranno partecipare alla visita guidata “Le erbe di San Giovanni”. Una passeggiata in giardino per raccogliere l’erba di San Giovanni per la creazione dell’olelito “che guarir tutto può”. Sotto l’attenta guida degli operatori avviene la raccolta di piante come fiori di iperico, lavanda, artemisia e malva, fiori e foglie di menta, rosmarino e salvia, fiordalisi, papaveri, rose o camomilla, in base alle fioriture presenti e della celebre erba di San Giovanni. L’attività si conclude con un gustoso aperitivo che ogni partecipante può arricchire con i profumi e i sapori delle erbe e dei fiori raccolti nel Giardino.

Sabato 29 giugno in occasione delle giornate della Lavanda il giardino propone un calendario ricco di eventi. Alle ore 10, 11,12 e 15 la visita guidata “Mille sfumature di Lavanda”, una visita guidata al Giardino delle Erbe con particolare attenzione alle diverse tipologie di lavanda per ammirarne le sfumature e conoscerne le proprietà durante la sua fioritura.

Alle ore 10.30 il direttore del Giardino delle Erbe delizia i visitatori con il convegno “La lavanda e le piante da profumo”. La partecipazione al convegno tecnico-scientifico è gratuita. Alle ore 14.30 il personale del Giardino propone gratuitamente una dimostrazione pratica di distillazione della Lavanda con distillatore a legna. Alle ore 17.00 con la “Merenda in Viola” i visitatori possono scoprire i filari del Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni” con particolare attenzione ai suoi lavandeti tra il profumo del fiore viola dalle mille proprietà benefiche. Segue una deliziosa merenda in cui i visitatori muniti della propria coperta, possono rilassarsi negli spazi del Giardino.

Alle ore 18.30 ha luogo sotto alla veranda del Giardino delle Erbe la storica messa con la benedizione dello spigo.

Domenica 30 giugno, nuovamente in occasione delle giornate della Lavanda, alle ore 10 e 15 appuntamento con “Mille sfumature di Lavanda”. Una visita guidata al Giardino delle Erbe con particolare attenzione alle diverse tipologie di lavanda per ammirarne le sfumature e conoscerne le proprietà durante la sua fioritura.

Alle ore 12 una romantica pausa pranzo con il “Picnic in viola La mattinata inizia con una passeggiata guidata all’interno del giardino alla scoperta della lavanda in fiore. A seguire, Picnic degustazione in collaborazione con i ristoratori locali per assaggiare prodotti tipici preparati con erbe aromatiche ed officinali.

Alle ore 16 è in programma la visita guidata “Intrecci di Lavanda”. Una visita guidata ai lavandeti del Giardino per scoprire tutte le proprietà e gli utilizzi della Lavanda in fiore. A seguire, guidati dalle sapienti mani degli operatori, i visitatori possono partecipare a un laboratorio di intrecci utilizzando le spighe di lavanda del Giardino delle Erbe.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Giardino delle Erbe.