Giugno alla Rocca: dall'Escape room su Leonardo da Vinci alle avventure "a lume di candela"

Alla Rocca di Riolo il mese di giugno è ricco di eventi: Escape Room per adulti e bambini, visite guidate tra le mura della roccaforte e “A lume di candela”, una nuova visita guidata serale, in compagnia di Caterina Sforza.

Sabato 1° giugno dalle ore 19 e domenica 2 giugno dalle ore 10, in occasione di “Zug”, il mastio della Rocca di Riolo è pronto ad ospitare i giocatori più scaltri con l’Escape Room “Enigma da Vinci”. L’Escape si basa sulle scoperte e sulle invenzioni del genio fiorentino. Per riuscire a fuggire dalla Rocca, in un’ora di tempo, i partecipanti devono risolvere rebus e indovinelli dedicati alle invenzioni di Leonardo Da Vinci.

Giovedì 20 giugno e giovedì 27 giugno alle ore 21 è in programma “A lume di candela”, una nuova visita guidata serale in compagnia di Caterina Sforza. I partecipanti illuminati dalle sole luci delle candele, sono guidati dalla Leonessa delle Romagne all’interno delle sale della Rocca per scoprire la storia della Rocca di Riolo, dalla costruzione della prima torre fino alle ultime modifiche apportate dalla famiglia Riario Sforza.

Sabato 22 giugno dalle ore 19 e domenica 23 giugno dalle ore 10, in occasione di “Incantum”, è prevista ogni ora la visita guidata “E fui strega”, un viaggio nel passato in compagnia di una delle donne più discusse del medioevo, Caterina Sforza. Tra le mura della Rocca, la signora delle Romagne narra la sua visione del mondo, in cui magia, scienza, esperimenti alchemici e arti occulte si intrecciano. Attraverso le misteriose sale del castello la strega degli Sforza guida i partecipanti alla scoperta dei suoi segreti ancestrali.

Domenica 23 giugno dalle ore 10 il mastio della Rocca di Riolo si prepara ad accogliere creature mitologiche, scherzosi folletti ed animali fantastici in un gioco per bambini e famiglie con Junior Rocca Escape “Fantasy”. I partecipanti devono risolvere enigmi, indovinelli e rompicapi e trovare tutte le combinazioni per aprire i lucchetti e riuscire così a trovare la chiave che gli permetterà di conquistare la libertà. Un simpatico personaggio, può aiutarli o mettergli i bastoni fra le ruote, tutto questo in un’ora di tempo.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo.