Dalla costa ai centri storici nel ravennate sale l'attesa per la Notte Rosa

Un'esplosione di musica e stili, di colori e divertimento che percorre da 19 anni gli oltre 100 km di costa della riviera romagnola. Anche il ravennate si prepara alla Notte Rosa edizione 2024, che dal 5 al 7 luglio animerà le spiagge del territorio. A Ravenna gli appuntamenti sono divisi tra i lidi e la città d'arte, nell'ottica di proporre cultura, divertimento e musica nello spirito della tradizione romagnola. Anche Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata si preparano per festeggiare questo grande evento.

Il programma a Ravenna prevede Venerdì 5 luglio "Joe Dibrutto-Discomusical" in Piazza Dora Markus, a Marina di Ravenna dalle 21.30. La band bolognese infiammerà il palco di Marina di Ravenna con un concerto che è quasi uno show. La stessa sera con partenza alle 21.30 da Porta Adriana, in Via Camillo Benso Cavour, spazio alla Tiger Dixie Badn e l'Orginal Dixieland Songbook: un viaggio musicale itinerante per il centro di Ravenna attraverso i tempi e i luoghi del Jazz tradizionale.

Domenica 7 luglio, invece, in programma "Alba di Tango - Duo Tango Fancelli", melodie argentine sotto il cielo estivo. Appuntamento alle 5.30 sulla spiaggia di Lido di Dante (accesso dal Bagno il Passatore). Un affascinante concerto all’alba per fisarmonica e violino sulle spiagge di Ravenna con i più grandi capolavori del repertorio argentino. Sempre domenica grande appuntamento con il Ravenna Festival e il concerto "Le vie dell'Amicizia" con Riccado Muti, al Pala de Andrè alle 21. Un concerto in nome della fratellanza con il Maestro Riccardo Muti a dirigere l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.

Sabato 6 luglio, a Cervia, in Piazza Garibaldi alle 21.30 il "Balamondo...ballando sotto le stelle" con Paolo Belli Big Band e Mirko Casadei Big Band. L’essenza della tradizione popolare romagnola, il liscio, si unisce a un viaggio musicale attraverso culture e generi musicali diversi, creando una fusione unica e coinvolgente. Sotto la sapiente guida del direttore artistico Mirko Casadei, il festival accoglie la sua POPular Folk Orchestra, una formazione di musicisti eccezionali che portano energia e passione sul palco. Ma non è tutto: Balamondo ospita anche una selezione di artisti di fama nazionale e internazionale, pronti a incantare il pubblico con le loro performance straordinarie. A Cervia Paolo Belli insieme a Mirko Casadei proporranno i rispettivi successi accompagnati dall’Orchestra Casadei e dalle due Big Band.

Il giorno prima alle 21 al centro visite Salina di Cervia, il "Salina sotto le stelle": sotto il cielo stellato, lontano dalle luci della città, per osservare le costellazioni in compagnia di un esperto astrofisico. A suggerire il silenzio della Salina di notte saranno la luna e le stelle, ammirabili con il telescopio, insieme ai racconti e alle letture di brani a tema. Il luogo dell’osservazione verrà raggiunto in barca elettrica lungo il canale passando sotto un ponticello di mattoni dove non ci sono onde e non si soffre il mal di mare.

A Pinarella, Piazza della Repubblica, venerdì 5 luglio alle 21 il concerto degli "Aironi Bianchi - Tribute band dei Nomadi", mentre sabato 6 luglio alla Casa delle Farfalle di Milano Marittima alle 18, "Farfalle in rosa formiche in nero". In questa esperienza è possibile scoprire i segreti e le abitudini delle farfalle crepuscolari, e assistere al loro volo, insieme a quelle delle formiche che popolano il formicaio.

Lo stesso giorno alle 21, a Tagliata, il Parco dei Gemelli ospita "Le Rimmel", una band tutta al femminile con un look anni 50-60' che animano la notte rosa di Tagliata con brani che hanno fatto ballare e sognare tutte le generazioni. Il concerto è inserito all'interno dell'evento Riviera del gusto "Incozzati", dove la cozza di Cervia diventa protagonista, per un evento tra gastronomia, tipicità locali, musica e divertimento.