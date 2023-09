Ottobre al Giardino delle Erbe: un mese di semine e sapori antichi

Indirizzo non disponibile

Per il mese di ottobre il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio ha in programma una serie di affascinanti eventi pensati per gli amanti della natura, dell'agricoltura sostenibile e dei sapori autentici.

Domenica 1 ottobre è previsto l’ultimo corso tecnico della stagione: Semine Autunnali. Un appuntamento introduttivo dedicato a tutti coloro che desiderano imparare di più sulla semina autunnale di piante con ciclo perenne, biennale o annuale. Durante la giornata, i partecipanti hanno l'opportunità di approfondire il riconoscimento dei vari tipi di semi e le tecniche di semina. L'evento termina con una stimolante esercitazione pratica sul campo. Un'occasione imperdibile per appassionati di giardinaggio e agricoltura.

Le domeniche 8 e 15 ottobre sono dedicate agli Antichi Sapori: un'affascinante visita guidata al Giardino e all'arboreto che accompagna i partecipanti alla scoperta degli alberi dei frutti dimenticati. Durante questa attività, i partecipanti hanno l'opportunità di raccogliere frutti ed erbe spontanee dal giardino, utilizzati successivamente per creare una deliziosa insalata di stagione, accompagnata da una calda e profumata tisana realizzata con le piante officinali raccolte.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio. Per informazioni: 335 1209933, giardinodelleerbe@atlantide.net | www.atlantide.net/giardinodelleerbe.