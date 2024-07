Tra Damante e Samuele Sartini Milano Marittima attende la Notte Rosa

È arrivato il weekend della Notte Rosa, che inizia venerdì 5 luglio a Milano Marittima anche al Papeete Beach. due gli appuntamenti previsti. Dapprima l'evento "Sun and Fun", dalle 16 alle 21, poi dalle 22:30 alle 3:30 ecco l'evento "We are The Pink", noi siamo il rosa. Il protagonista musicale on the beach qui è Damante, con un team di artisti di qualità.

Notissimo oltre che per i suoi dj set anche per le sue apparizioni in tv e non solo (Tronista ad Uomini e Donne, ha tra gli altri partecipato come 'tentatore' a Temptation Island, etc) è uno dei più richiesti dj italiani. Perché Andrea Damante, al mixer solo Damante, non è solo un personaggio mediatico. Da tempo infatti è dj guest nei locali di tutta Italia e pure ormai in mezzo mondo.

Sabato 6 luglio a Villapapeete, il giardino musicale notturno di Milano Marittima, La festa è Moulin Rose, ovvero una citazione del mitico locale parigino Moulin Rouge, ma in rosa

In main room al mixer si alternano Andrea Guidi e Bollo e pure Samuele Sartini, top dj italiano conosciuto a livello internazionale.