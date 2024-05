Merdende contadine, spettacoli circensi e musica dal vivo: il programma di "Maggio in Rocca" 

Domenica 12 e 26 maggio arriva a Russi la prima edizione di “Maggio in Rocca” promossa da Coldiretti Ravenna e Campagna Amica nella splendida cornice del giardino della Rocca ‘T.Melandri’ di via Don Minzoni. Dalle ore 16 alle ore 20.30 un ricco programma di animazioni e laboratori gratuiti per grandi e piccoli.

Domenica 12 maggio il pomeriggio, per chi avesse voglia di salire in sella, si apre già alle ore 15 con la pedalata ‘Bimbinbici’, l'allegro e colorato evento per promuovere tra i più piccoli una mobilità attiva e sostenibile e diffondere l?uso della bici tra i giovani. L?iniziativa si concretizza in una allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine ed è aperta a tutti con iscrizioni e partenza da Piazza Dante alle ore 15 e arrivo in Rocca. Qui, dalle 16, si festeggiano tutte le mamme con il laboratorio d’arte di MagioMoLab per bimbi dai 4 ai 12 anni dedicato alla creazione di originali e petalosi biglietti d’auguri (prenotazione consigliata via WhatsApp al 347 8638450). Dalle 18 via al nuovo ed esplosivo spettacolo d’arte e musica di strada “Intorno” con la Compagnia Cia.Ma.Re: un mix di giocoleria, acrobatica, momenti scottanti e vinili. Non mancherà il buon cibo con agrimerende e aperitivi contadini insieme a Ortofrutta Pattuelli, Azienda Agricola Ravagli e Bottega del Gelato.

Domenica 26 maggio torna MagioMoLab con un nuovo laboratorio artistico. Insieme a Giovanna Morelli i bimbi dai 4 ai 12 anni potranno cimentarsi nella pittura di “Piante Fantastiche” creando poster dedicati alla magia della natura (prenotazione consigliata via WhatsApp al 347 8638450). Dalle 18 concerto-spettacolo “Qui disegno una nuvola” con Andrea Lama, il cantautore dei bambini, accompagnato alla chitarra e violino da Matteo Lama. Come sempre non mancheranno agrimerende e aperitivi contadini con le aziende agricole di Campagna Amica Ravenna.

Per info consultare le pagine FB e IG di Campagna Amica Ravenna oppure via WhatsApp al 347 8638450.