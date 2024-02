Una Ruota della Fortuna di Carnevale in arrivo al centro commerciale

Sabato 10 febbraio lo Shopping Center La Filanda di Faenza ospita la ruota di carnevale, un momento di grande divertimento per bambini e frequentatori. Dalle 16 alle 18.30 girando la ruota, la clientela potrà ritirare gadget del carnevale. Un pomeriggio da passare insieme, grandi e piccoli, per divertirsi in compagnia tra felicità e fortuna. A completare il pomeriggio anche palloncini e truccabimbi.

La ruota della fortuna è uno degli eventi che contraddistinguono la programmazione annuale dello Shopping Center La Filanda, pensata per divertire tutta la famiglia e rendere speciali eventi che coinvolgono grandi e piccini.