Biciclettata turistica e pic nic al parco: tutto pronto per "Fiab for Ravenna"

"Fiab for Ravenna", questa è la denominazione dell’evento che la sezione ravennate della Federazione italiana ambiente e bicicletta, ha organizzato per domenica prossima, 21 aprile, per far conoscere la sua attività a tutta la cittadinanza. Da anni la Fiab Ravenna, che conta oltre 150 soci, non solo promuove escursioni in bici alla scoperta del territorio ravennate e romagnolo, ma collabora con le istituzioni per incentivare l’uso della bici, il mezzo più ecologico per contrastare il cambiamento climatico.

Il programma di "Fiab for Ravenna" prevede una pedalata aperta a tutti, a una tranquilla ‘velocità turistica’, per le vie della città, con arrivo al Parco Teodorico dove sono previste diverse iniziative per tutti, grandi e bambini. La partenza della pedalata – con iscrizione gratuita, ma obbligatoria, al link https://www.eventbrite.it/e/fiab-for-ravenna-tickets-865324688437 - è fissata alle 9.30 in piazza Kennedy, da cui si snoderà un percorso di circa 10 km per arrivare al Parco Teodorico sulle 11.

Qui sono previsti laboratori per bambini a cura dell’associazione Tralenuvole, a cui seguirà il pranzo libero al Ristoro Teodorico con ‘Agri-pic-nic’ (informazioni e prenotazioni al 342.0781133). Nel pomeriggio, alle 15, è previsto un intrattenimento musicale del Chorus Fantasy diretto da Annalisa Gardella. Al parco Teodorico saranno inoltre presenti stand del Mercato contadino della Coldiretti-Campagna Amica, della Fiab e della Ciclostorica ‘La Divina’ che si svolgerà il prossimo ottobre. La manifestazione rientra nell'ambito dei "Teodorico Green Days" in programma in questo mese di aprile.