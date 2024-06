Festa a Lido Adriano per il Gruppo di tutela dei dialetti e della tradizione romagnola

Il "Gruppo ETS (enti del terzo settore) per la tutela dei dialetti e tradizioni di Romagna" ha dato vita al progetto 'Romagna in festa... intreccio di passioni'. L'evento-spettacolo inaugurale verrà presentato in data 22 giugno alle ore 20:30 al bagno Arcobaleno di Lido Adriano. Allo spettacolo sarà presente il vicesindaco e assessore alla Romagna Eugenio Fusignani.

Il progetto "Gruppo ETS per la tutela dei dialetti e tradizioni di Romagna" è nato dalla collaborazione di cinque associazioni che hanno in comune la passione delle tradizioni del nostro territorio, la Romagna, ma è aperto a nuove adesioni.Le cinque associazioni sono: il Gruppo folk italiano "alla Casadei" della scuola di ballo "Malpassi", la Compagnia del Buon Umore di Porto Fuori APS, i Canterini Romagnoli Pratella Martuzzi di Ravenna APS, l’associazione “Ad chi sit e’ fiol” di Cesena e l’Istituto Friedrich Schürr” di Ravenna.

Scopo del progetto "Gruppo ETS per la tutela dei dialetti e tradizioni di Romagna"- spiegano le associazioni promotrici - è mantenere vive le tradizioni identitarie del nostro territorio. Il dialetto e le tradizioni ci raccontano da dove. Valorizzare le tradizioni - continua il gruppi di Ets - è importante non solo per rimarcare l’identità culturale, ma anche da un punto di vista sociale, turistico ed economico.