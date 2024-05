Agrimerende, laboratori, aperitivi contadini: nuovo appuntamento del Maggio in Rocca

Domenica 26 maggio torna a Russi l’appuntamento con Maggio in Rocca, pomeriggio di eventi gratuiti per tutta la famiglia, con musica dal vivo, laboratori d’arte, ma anche agrimerende e gustosi aperitivi contadini.

Promosso da Coldiretti Ravenna e Campagna Amica nella splendida cornice del giardino della Rocca ‘T.Melandri’ di via Don Minzoni, “Maggio in Rocca” propone dalle 16 alle 20 un ricco programma di animazioni e laboratori gratuiti per grandi e piccoli.

Il programma

Dalle ore 16 alle ore 18 laboratori artistici gratuiti. MagioMoLab di Giovanna Morelli propone per i bimbi dai 4 ai 12 anni il laboratorio di pittura “Piante Fantastiche” per creare poster dedicati alla magia della natura.

Antonella Maretti propone sempre per bimbi dai 4 ai 12 anni il laboratorio di argilla e ceramica “Fiori e farfalle in Rocca”.

Per i due laboratori gradita prenotazione via Whatsapp al 347 8638450. Dalle 18 concerto-spettacolo “Qui disegno una nuvola” con Andrea Lama, il cantautore dei bambini, accompagnato alla chitarra e violino da Matteo Lama.

Come sempre non mancherà il buon cibo contadino con agrimerende e aperitivi insieme ad Ortofrutta Pattuelli, Azienda Agricola Ravagli e Bottega del Gelato.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato. Per info consultare le pagine FB e IG di Campagna Amica Ravenna oppure via WhatsApp al 347 8638450.