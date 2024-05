Spettacoli itineranti per la città nel ricordo dell'alluvione con il Teatro dei Due Mondi

Un pomeriggio di incontro con cittadine e cittadini a un anno dall'alluvione, per ritrovare il piacere di vivere gli spazi aperti e rinforzare il bisogno di socialità e condivisione. È in sintesi il senso del progetto "Un anno è passato", che avrà luogo nel centro storico di Faenza sabato 4 maggio a partire dalle ore 17.

Il primo appuntamento è con l’attrice e danzatrice Ana Patricia Marioli di Studio 7 Theater (Germania), che al Parco Torricelli in Corso Garibaldi alle ore 17 presenterà lo spettacolo per tutte le età Crianças – Figli della strada, che sarà presentato in occasione della riapertura al pubblico del Parco Torricelli e come prologo dell’edizione 2024 del progetto "Ci vediamo al parco" a cura del Teatro Due Mondi.

Alle ore 18.15 il Teatro Due Mondi e il Laboratorio Senza Confini saranno impegnati in un Corteo d’acqua, da Piazza Torricelli a Piazza del Popolo dove, alle ore 18.45, è in programma Azione sopra e sotto l’acqua. Ingresso libero e gratuito a tutti gli appuntamenti. Info sul Teatro Due Mondi: https://teatroduemondi.it/.