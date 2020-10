Computer, domotica, giochi e tutte le novità della tecnologia a Expo elettronica

Sabato 24 e domenica 25 ottobre (ore 9-18) alla Fiera di Faenza appuntamento con Expo Elettronica, una delle manifestazioni storiche del quartiere fieristico manfredo fra le più attese in Romagna per i tanti appassionati di informatica, elettronica, telefonia, domotica e pcgame.

Expo Elettronica propone occasioni nel campo dell'elettronica di consumo per conciliare i bisogni digitali e il budget a disposizione: pc, portatili, tablet, smartphone, periferiche, materiali di consumo e ricambi oltre a componentistica per gli amanti del fai da te o per il pubblico professionale. Accanto agli articoli più 'tecnici' l'aspetto ludico è assolto dai tanti gadget e novità elettro-elettroniche, soluzioni geniali ed economiche che ci aiutano nel quotidiano. Expo Elettronica mette un freno all'obsolescenza digitale programmata perché in fiera il pubblico può informarsi, comparare, contrattare, testare l'efficienza dei device o dotarsi di apparecchiature nuove o ricondizionate a prezzi concorrenziali, grazie a stock e prodotti di importazione diretta.

Expo Elettronica mette in campo tutte le misure di sicurezza per la tutela di espositori, pubblico e del personale di servizio: sanificazione dei locali, ingresso controllato da personale specializzato con rilevamento temperatura corporea, gel igienizzanti a disposizione del pubblico, percorsi di visita controllati per garantire il distanziamento. Ovviamente espositori, pubblico e personale sono tenuti ad indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale. Si raccomanda l'acquisto del biglietto on line, più economico e veloce, pagabile anche nei punti SisalPay. In ogni caso, per i visitatori più restii al cambiamento, sarà possibile l'acquisto del ticket alle casse della Fiera sabato 24 e domenica 25 ottobre.