Gli Extraliscio in piazza per la Festa di San Michele

Sabato 1 ottobre gli Extraliscio si esibiscono in Piazza della Libertà in occasione della Festa di San Michele (ore 21.15). Il tour “Extraliscio Romantic Robot con (in)visibile orchextra” porta sul palco i grandi successi degli Extraliscio, come “Bianca Luce Nera” e “Capelli Blu”, e i brani del nuovo album “Romantic Robot”, riarrangiati dal Maestro Roberto Molinelli per orchestra, ma senza che l’orchestra si veda sul palco: una orchestra meccanica e invisibile, creata e guidata da Mirco Mariani. Sul palco Mirco Mariani (direttore dell’orchestra invisibile, voce, pianoforte, chitarra elettrica) accompagnato da Enrico Milli (Mellotron, Synth, Tromba, Fisarmonica), Massi Amadori (Chitarra elettrica), Christian Ravaglioli (Mellotron, Synth, Corno Inglese, Clarone), Alfredo Nuti (basso), Marco Frattini e Paolo Rubboli (batteria).