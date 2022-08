"Facciamo il cartone animato": tocca alla fiaba La Cuntadena Furba

Riservato a chi ha voglia di sperimentare ed impegnarsi nel realizzare un cortometraggio animato con la tecnica dello stop motion, il laboratorio per bambini e ragazzi (dai 10 anni in su) "Facciamo il cartone animato", organizzato dal Comune di Russi in collaborazione con l'associazione La Grama, si svolgerà a San Pancrazio presso il Museo della Vita Contadina in via XVII novembre 2/a, l’8, 9, 12, e 13 settembre dalle ore 9 alle ore 12, con la partecipazione delle "Faville" per la lettura della fiaba. Il video d’animazione tratto dalla fiaba "La cuntadena furba", realizzato a cura di Gianni Zauli, sarà presentato in occasione della "Fiaba itinerante".

Prenotazione obbligatoria (che prevede la partecipazione a tutti gli incontri) allo 0544 587648 (dal lunedì al venerdì ore 9-13; martedì e giovedì 15-18). Max 10 iscritti.