Mercatino medioevale, delizie gastronomiche, vie dell'arte e Dante all'antica Fiera di San Rocco

La 24esima edizione della Fiera di San Rocco a Faenza prende vita nella giornata di domenica 7 novembre in piazze, strade, vicoli, parchi e circoli del centro storico, nel cuore del territorio del Rione Verde. Ma il tradizionale evento manfredo prevede tanti appuntamenti in programma anche prima e dopo la gioranta centrale della festa.

Cuore centrale della Fiera saranno le vie del Rione verde di Faenza che ospiteranno bancarelle, cibo , opere d'arte, animazioni e il sempre atteso mercatino medioevale. Domenica 7 novembre la festa si apre alle 9. In via Cavour si troveranno mercatino ambulante, giostra, gonfiabili e giochi per bambini. Nel parco Tassinari rivive invece l'antico borgo medioevale con le suggestive atmosfere del passato, le animazioni e le sculture inlegno di Giorgio Palli.

In via Baliatico, piazza San Rocco e via Pascoli spazio agli agriturismi e ai prodotti di stagione, mentre su corso Mazzini si troveranno auto storiche e macchinine telecomandate. In piazza della Penna i protagonisti sono vino, birra e cioccolato con i produttori del territorio, in via Castellani ecco le associazioni di volontariato e via Tonducci si trasforma nella Strada dell'arte con le esposizioni di vari artisti. In zona sarà possibile visitare Palazzo Milzetti e la mostra Dante visione del contemporaneo nella chiesa di Santa Maria dell'Angelo. Tra i vicoli Montini e Vergini il Rione Verde allestisce poi il Mercato Medioevale, una cornice ideale per calarsi nella vita dell'epoca, vivendo come la gente del passato.

A completare il programma ci sono le mostre ospitate dal 6 al 13 novembre al Palazzo delle Esposizioni: "Il sogno di Dante - Fra Eros e Thanatos", "Theatrum Instrumentorum" e "La musica al tempo di Dante". Il 9 novembre alle ore 18 il Palazzo ospita poi la conferenza "Ornati a la guisa, le vesti di Dante e Beatrice tra storia, letteratura e mito" di Elisabetta Gnignera. L'11 novembre alle ore 18 si tiene invece negli spazi del Rione Verde la conferenza “La cucina di Dante e Boccaccio” di Alex Revelli Sorini, professore e gastrosofo.

“La Fiera di san Rocco - ha sottolineato il sindaco di Faenza, Massimo Isola - è uno degli elementi distintivi dei faentini. Sarà una edizione, a causa dell'emergenza sanitaria, nella quale la parola d'ordine dovrà essere responsabilità, soprattutto da parte dei visitatori; quindi green pass e mascherine ben indossate, il prezzo da pagare per continuare a vivere eventi che per loro natura sono aggregativi. Molto bella infine la declinazione data dagli organizzatori al tema della Fiera, su Dante, non un approfondimento filologico del poeta nel suo 700esimo anniversario della morte ma una ricerca sulla vita di tutti i giorni nel suo tempo”.