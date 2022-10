Faenza, al teatro Masini tocca a Fanny & Alexander in "L'amica geniale a fumetti"

10 euro (intero); 5 euro (per ragazzi under 29)

Nell’ambito del MEME Festival organizzato e curato da Menoventi, il Teatro Masini di Faenza ospita, venerdì 28 ottobre alle ore 21, L’AMICA GENIALE A FUMETTI, recital con Chiara Lagani tratto dalla graphic novel che l’attrice ha realizzato insieme a Mara Cerri per le edizioni Coconino/Fandango sul best-seller L’amica geniale di Elena Ferrante (edizioni E/O). Lo spettacolo, prodotto da E Production/Fanny & Alexander, è diretto da Luigi De Angelis, che ne cura anche luci e musiche.

La storia è quella dell'amicizia tra due donne e segue, passo dopo passo, la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i sentimenti, le condizioni di distanza e prossimità che nutrono nei decenni il loro rapporto.

Sullo sfondo è la coralità di una città/mondo dilaniata dalle contraddizioni del passato, del presente e di un futuro i cui confini feroci faticano ancora a delinearsi con nettezza. Il fumetto è incentrato sull’infanzia e l’adolescenza delle protagoniste, a partire dall’episodio fondativo della loro amicizia: le due amiche, bambine, gettano per reciproca sfida le loro bambole nelle profondità di uno scantinato nero. Quando vanno a cercarle, le bambole non ci sono più. Le due bambine, convinte che Don Achille, l’orco della loro infanzia, le abbia rubate, un giorno trovano il coraggio di andare a reclamarle. Chiara Lagani recita in scena i testi di Elena Ferrante nella riduzione che ne ha fatto per il fumetto composto assieme a Mara Cerri ed edito da Coconino Press. Alle sue spalle corrono i disegni di Mara Cerri, animati e tratti dal libro, per dar corpo e volto ai momenti evocati dalle parole del racconto.

Lo spettacolo è parte del progetto speciale 30F&A! Trent’anni di Fanny & Alexander, che coinvolge tutta la Regione in una serie di iniziative per festeggiare la compagnia ravennate, fondata nel 1992 da Chiara Lagani e Luigi De Angelis.

Parte integrante di questa giornata speciale sarà anche l’inaugurazione della mostra di disegni originali del fumetto realizzati da Mara Cerri, che incontrerà il pubblico alle ore 18 al Museo Carlo Zauli di Faenza assieme a Chiara Lagani, che ha sceneggiato la graphic novel.

Biglietti: 10 euro (intero); 5 euro (per ragazzi under 29).

Prenotazioni telefoniche (0546 21306): dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.

