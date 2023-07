A Faenza l'anteprima della 'Partita del Cuore': in rete per sostenere gli alluvionati

Si terrà martedì 11 luglio alle ore 19 al Tennis Club di Faenza la Partita di Calcetto, anteprima de La Partita del Cuore che si terra' il 20 luglio a Rimini, per promuovere la raccolta fondi di Mediaset per la Romagna. Si sfideranno per l'incontro, denominato "Insieme per Faenza" a cura della Nazionale Cantanti e Mediaset, coordinata dal Mei insieme a Ridens, Tennis Club e Artistation, la squadra dei giovani influencer di Play2Give contro la squadra Faenza, Tieni Botta.

Tra i giocatori della "Play2Give", allenata da Michele Michelazzo, ci saranno, oltre a Zw Jackson che farà la diretta su Tik Tok, i giovanissimi JPata, Ragnar e Tommaso Cassissa, tutti youtuber e creator con oltre 6 milioni di follower, mentre per la squadra "Faenza Tieni Botta", allenata da Giordano Sangiorgi, scenderanno in campo, oltre a Cricca, Alessandro Gaetano (nipote di Rino Gaetano), il cantante Vasco dei Lennon Kelly, Mattia Lucatini e altri musicisti di Artistation, Giacomo Cascone, Emil Spada e Gloria Galassi di Faenza Rock, Angelo Bagnara per la Ridens e ai quali si aggiungeranno tanti altri calciatori. Arbitra il fisarmonicista faentino Alvio Focaccia e dara’ il calcio di inizio Moreno Il Biondo per la Nazionale Cantanti.