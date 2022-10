Faenza Fashion Night 2022: moda, spettacolo e beneficenza

Prezzo non disponibile

Tutto è pronto per la terza edizione della sfilata di moda “Faenza Fashion Night” giovedì 27 ottobre. Alle 20 e 30 nella bellissima cornice del meraviglioso Palazzo del Podestà si terrà la Sfilata di Moda curata da Sabrina Chiarini con il supporto di Ascom Confcommercio Faenza, Studio Tecnico Faenza Uno e con il patrocinio del Comune di Faenza.

Durante questa serata sfileranno: Baby Blu, Intima di Sabrina, Benetton, La Novità, Dieci Decimi e tanti altri per una serata all’insegna del commercio Made in Faenza. A presentare la serata ci sarà Riki Bacchini.

Nel Palazzo verranno allestiti dei settori dove si potrà ammirare la sfilata in piedi, attorno ad un lunghissimo tappeto rosso, costo del biglietto €10. Il ricavato della serata al netto delle spese vive, sarà completamente devoluto allo IOR Associazione volontari e amici dell'istituto Oncologico Romagnolo dedicato al reparto di Chirurgia del Professor Ugolini “allo scopo di preservare e migliorare la qualità di vita dei tanti pazienti che si affidano alle cure dell’unità operativa” con una sfilata di moda.

I biglietti per partecipare all'evento si acquisteranno solo nel negozio Intima di Sabrina Via Torricelli 12 Faenza.