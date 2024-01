Anche a Faenza tante iniziative per celebrare il Giorno della Memoria 2024

Anche Faenza scende in piazza per ricordare le vittime dell'Olocausto con tante iniziative in programma da sabato 27 gennaio, Giorno della Memoria. Come ogni anno, dalla sua costituzione indetta dall’Onu, l’Amministrazione comunale e il Comitato Antifascista per la Democrazia e la Libertà del Comune di Faenza, in collaborazione con istituti scolastici, istituti culturali e associazioni del territorio, organizza una serie di appuntamenti.

Da diversi anni a Faenza, spiega in una nota Palazzo di Città, si cerca di far vivere il ricordo di questa giornata con la maggiore partecipazione emotiva, civica e culturale possibile. Lo si fa perché la data è un simbolo e come tale va affrontato con grande cura. È fondamentale, per costruire e continuare ad aggiornare la civiltà europea, riflettere sule tracce della storia, leggere quelle tracce e fare in modo che quella lettura aiuti nel percorso civile di costruzione dell’Europa, dell’Italia e della stessa Faenza. anche in questo momento di guerra ai nostri confini si assiste a fenomeni di aggressione contro le culture diverse: l’unico modo per agire e intervenire contro questi diffusi esempi di inciviltà è di lavorare con pazienza e costanza soprattutto con i giovani, i bambini e le nuove generazioni, per raccontare loro quanto al contrario l’incontro fra le culture, la conoscenza, la curiosità, il dialogo e il confronto siano alla base di qualsiasi tipo di progetto di civiltà matura.



Il Programma

Celebrazione istituzionale

Sabato 27 gennaio 2024 ore 10: Celebrazione Istituzionale presso il Tempietto della Memoria – Lungofiume Amalia Fleischer. Deposizione della corona ed esecuzione del silenzio. A seguire presso il Monastero di Santa Chiara (via della Croce, 16) orazioni ufficiali.

Iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale aperte alla cittadinanza

Mercoledì 24 gennaio 2024 – ore 21 - Ridotto del Teatro Masini (Piazza Nenni)

“Strumenti di luce negli anni bui del XX secolo” Concerto a cura della Scuola di Musica G. Sarti

Giovedì 25 gennaio 2024 – ore 21 – Sala Fellini (Piazza s. Maria Foris Portam, 2)

“Il Verme di Birkenau” – spettacolo teatrale dell’autore Fabio Mongardi, realizzato dalla Compagnia Teatrale Frammenti di Scena. Lo spettacolo racconta un aspetto della Shoah ancora poco conosciuto: la figura dei sonderkommando, ossia colori che da prigionieri, una volta prescelti dalle guardie dei campi di concentramento, si trasformarono in collaboratori dei carcerieri per indicare e designare le vittime successive.

Venerdì 26 gennaio 2024 - ore 18.30 - Museo del Risorgimento e dell’Età Contempora-nea (Corso Garibaldi, 2)

Presentazione libro “Vittoria Nenni” con l’autore Antonio Tedesco, direttore scientifico della Fondazione Nenni di Roma e Maria Vittoria Tomassi, nipote di Pietro Nenni e membro della Fondazione Nenni.



Sabato 27 gennaio 2024 – ore 18:00 - Auditorium Palazzo degli Studi (Via Santa Maria Dell’Angelo, 1)

“Memoria di un ex bambino” Parole e Musica in ricordo di Cesare Moisè Finzi a cura dell’Associazione Loxòs.

Ulteriori iniziative

Ufficio per Ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi Fenza - Modigliana

Giovedì 18 gennaio 2024 – ore 18:00 – Chiesa di San Francesco (Piazza San Francesco, 11)

“Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere? (Ez 37,1-14)”

XXXV ? Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Intervengono: Miriam Camerini (registra teatrale e studiosa di Ebraismo) e Alessandro Esposito (Pastore della Chiesa Evangelica Valdese di Rimini)

Liceo "Torricelli - Ballardini"

Da mercoledì 24 gennaio 2024 a sabato 3 febbraio 2024 – Faventia Sales (Piano Terra)

Mostra “Parole d'inciampo. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”

Orari: lunedì - sabato dalle 8.30 alle 19.30. A cura delle alunne e degli alunni del Liceo Torricelli Ballardini che hanno partecipato al Viaggio della Memoria 2023. Presentazione venerdì 26 gennaio alle 17.30 - Aula 4 – Complesso Ex Salesiani (Faventia Sales)

Istituto comprensivo Matteucci

Letture realizzate dalle alunne e dagli alunni della scuola media Cova-Lanzoni di Faenza

Sabato 27 gennaio 2023 – ore 11 - Diretta web radio sul canale RadioMoa, alla pagina Youtube dell’Istituto “Matteucci Faenza” https://www.youtube.com/@matteuccifaenza8080

Cinema Sarti

Lunedì 29 gennaio e martedì 30 gennaio 2024 ore 21 - Proiezione del film ONE LIFE

Ingresso con l’acquisto del biglietto (Ingresso €. 7,50 intero €. 6,00 ridotto)

One Life, il film diretto da James Hawes, è la vera storia di Nicholas Winton (Anthony Hopkins), un agente di borsa britannico figlio di genitori ebrei tedeschi. Negli anni Trenta, l’uomo salvò centinaia di bambini dallo sterminio nazista. Siamo in Cecoslovacchia alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, Winton ha 29 anni e crea un piano di salvataggio, noto come Operazione Kindertransport (tradotto letteralmente come "trasporto di bambini"), che prevede il trasporto di centinaia di bambini, tra cui molti ebrei, fuori dal paese prima dell’inizio del conflitto. Grazie a questa operazione, i piccoli furono nascosti e si salvarono dai campi di concentramento. Nicholas Winton volle reagire all’apatia e all’indifferenza del Governo e riuscì a far scappare un totale di 669 bambini prima che la missione venisse interrotta a causa della chiusura dei confini. Il suo impegno fu riconosciuto pubblicamente solo negli anni Ottanta, quando ebbe l’occasione di incontrare nuovamente gran parte degli allora bambini a cui salvò la vita.

Pro Loco Faenza

“Per Non Dimenticare – Passeggiata della Memoria 2024”

Una visita guidata ai “Luoghi della Memoria” in città

Sabato 27 gennaio 2024 alle ore 15:00. Ritrovo: Pro Loco Faenza, Voltone Molinella

Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Pro Loco Faenza. Tel. 0546/25231 – info@prolocofaenza.it www.prolocofaenza.it

Museo "ARGYLLS ROMAGNA GROUP" (Via Castellani, 25)

Il Museo promuove la cultura e la ricerca del secondo conflitto mondiale e della Shoah, con particolare attenzione alla realtà locale. Orari di apertura: sabato dalle 15:00 alle 18:00 – domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00. (sabato 27 gennaio 2024 anche dalle 10:00 alle 12:30)

Possibilità di visite guidate alla sala della Shoah, sia per comitive, sia per Istituti scolastici. Per info e prenotazioni: argyllsromagna@gmail.com – Tel. 3337016251

Fondazione Marri-Santa Umiltà

Martedì 30 gennaio 2024 - ore 20.30 – Cinema Europa (Via Sant'Antonino, 4)

“La valigia di Hana” spettacolo tratto dal libro di Karen Levine realizzato dagli studenti della classe III media aperto alla cittadinanza (offerta libera)

Prometo Circolo Arci

Venerdì 2 febbraio 2024 - ore 20.45 - circolo ARCI Prometeo (Vicolo Pasolini, 6)

"Resistenza e umanità, a partire da Primo Levi" con Simone Ghelli, ricercatore presso la Scuola Normale Superiore. Conferenza organizzata in collaborazione con la Fondazione Bella Ciao.

Per informazioni: pagina Facebook Prometeo - Arci Faenza - info@prometeofaenza.it

Liceo "Torricelli - Balalrdini"

Martedì 13 febbraio 2024 - ore 18 – Sala Bigari (Residenza Municipale – Piazza del Popolo, 31)

“Cominciò con le persone disabili” conferenza a cura di Matteo Schianchi, Ricercatore presso l’Università degli studi di Milano – Bicocca.

Il Comune di Faenza ringrazia le associazioni e gli istituti scolastici che hanno contribuito alla realizzazione del programma e degli eventi: Comitato Antifascista per la Democrazia e la Libertà, Istituto Professionale Persolino-Strocchi, Liceo Torricelli-Ballardini, Fondazione Marri-S.Umiltà, Istituto Comprensivo Matteucci, Monastero delle Clarisse di Santa Chiara, Associazione Argylls Romagna Group, Uffici ecumenismo e dialogo interreligioso della Diocesi di Faenza-Modigliana, Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea, Associazione Loxòs, Scuola Comunale di Musica G. Sarti, Fondazione Nenni, Prometeo Circolo Arci e Cinema Incentro.