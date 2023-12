Torna la grande festa a Faenza: rioni e rogo del Niballo in piazza per la Nott de Bisò

Una grande festa in piazza per chiudere l'annata del Niballo, salutare l'inizio del nuovo anno e lasciarsi alle spalle le tante difficoltà del 2023. La città di Faenza si prepara ad accogliere la Nott de Bisò. Il tradizionale evento che si svolge ogni anno il 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, che tornerà a riempire Piazza del Popolo con stand gastronomici, intrattenimento musicale e il suggestivo rogo del Niballo allo scoccare della mezzanotte. Evento clou dell’inverno faentino che chiama a raccolta ogni anno migliaia di persone, nella serata che tradizionalmente chiude l’anno di Palio, la Nott de Bisò è l’evento che conclude il calendario delle manifestazioni del Niballo Palio di Faenza.

Il grande Niballo che, richiamandosi al condottiero cartaginese Annibale, ha finito nel tempo per rappresentare il pericolo saraceno che simboleggia le avversità, farà il suo ingresso in Piazza del Popolo, come vuole la tradizione, su un carro trainato dai buoi e verrà posizionato al centro esatto della città, nel punto d’incontro delle antiche vie della Faventia romana, il cardus (via Aemilia) e il decumanus. Allo scoccare della mezzanotte il Rione Verde, vincitore del Palio 2023, avrà l’onore di dare fuoco al Niballo: la festa infatti ha il suo apice nel momento in cui il rappresentante del Rione, vestito con il proprio costume storico, dà fuoco al grande Niballo; aspettando tale momento, durante tutta la serata si beve il bisò (il caratteristico vin brulè) negli eleganti gotti, le ciotole di ceramica faentina.

In questo difficile 2023 l’Amministrazione comunale ha lavorato assiduamente con tecnici specializzati affinché tutte le strutture montate in Piazza del Popolo garantiscano il più ampio rispetto delle rinnovate norme di sicurezza, senza dimenticare di porre attenzione anche all’aspetto più strettamente coreografico della rievocazione storica. Novità di quest’anno sarà infatti la struttura degli stand dei Rioni, tutti rigorosamente omogenei negli aspetti strutturali, che comunque non tralasceranno di creare suggestioni per trasportare il pubblico presente nella magia della notte del Rinascimento della Signoria manfreda.

Il programma

Ad animare la piazza a fianco degli stand gastronomici dei Rioni ci sarà l’intrattenimento musicale di Radio Bruno a partire dalle ore 12. Durante il pomeriggio (dalle 14.00 alle 16.30) in Piazza del Popolo torna un momento per i più piccoli, per la scoperta e partecipazione ad attività di gioco e creatività sul Niballo Palio di Faenza: sarà offerta in questa occasione a tutti i bimbi presenti la possibilità di sperimentare le attività dei laboratori in corso nelle scuole del faentino. Alle ore 18.30 farà ingresso in Piazza del Popolo il tradizionale carro trainato dai buoi che condurrà il grande Niballo al centro delle piazze e alle 23.50 verrà effettuato il tradizionale lancio dei palloncini, al termine del quale si arriverà all’atteso rogo di mezzanotte. Trasmissione in diretta del rogo sui canali ufficiali del Palio, in modo da poter essere seguito anche chi non potrà essere presente in Piazza del Popolo.