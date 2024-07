Giovani in musica all'antipasto del Faenza Rock

Musica dal vivo e giovani protagonisti sabato 27 luglio dello speciale del Faenza Rock 2024, verso i 40 anni di attività, al Bar al Moro in Piazza Martiri della Libertà. Sul palco gli artisti Betta, Mattu&Bricchi con il produttore Clayc. Ospiti saranno in apertura i "Fratelli Margherita" e in chiusura i Four Reason, oltre ai finalisti dei Timeless School Contest, The Nameless e Pit Dust.

La serata, con apericena, prenderà il via dalle ore 18 e 30 e durerà fino alle 21.30, con il supporto della Casa della Musica.