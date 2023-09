"Faenza, tieni botta!": presentazione del libro sull'alluvione di maggio

Prezzo non disponibile

Si tiene sabato 7 ottobre alle 17.30 in Piazza del Popolo in occasione del Mei 2023 la presentazione del libro Faenza, tieni botta! - racconti, poesie e pensieri sull'alluvione del maggio 2023 (ed. Tempo al Libro, a cura di Mauro Gurioli). Si tratta di un volume collettivo che vede la partecipazione di ben 49 autori. In ordine di apparizione: Cristiano Cavina, Mirko Francesconi, Monica Naldoni, Vittoria Graziani, Floriano Cerini, Lauretana Leonardi, Antonella Falco, Valentina Fabbri, Mattia Lucatini, Barbara Verni, Valentina Gaddoni, Piera Carroli, Fabio Mongardi, Benedetta Baldi, Laura Agnoletti, Mauro Gurioli, Jessica Rossi, Flavio Almerighi, Angela Albonetti, Manuela Medri, Antonella Fenati, Gianna Benericetti, Serena Malavolti, Massimo Baccarini, Marco Fabbri, Lorena Gentilini, Francesca Nati, Ilaria Ragazzini, Elio Giannatempo, Roberto Cumali, Edoardo Badiali, Anna Maria Bassi, Maria Luisa Manara, Pina Scardovi, Giulia Melandri, Giacomo Pozzi, Andrea Marchesini, Lorenza Ravaglia, Mattia Sangiorgi, Monica Romagna, Giuseppe Toschi, Francesco Santandrea, Stella Gentilini, Michele Andrea Pistocchi, Marco Bandini, Enrico Atti, Gilda Altomare, Stefania Baccarini, Pier Francesco Gurioli.

Il libro (prezzo di copertina 15 euro, distribuito nelle librerie e nelle edicole di Faenza) nasce dal suo obiettivo: partecipare attivamente alla raccolta fondi aperta dal Comune per l'emergenza alluvione dopo i drammatici eventi del 2-3 maggio e 16-17 maggio 2023, destinati, per il loro grandissimo impatto, a rimanere nella storia della città. L'utile derivante dalla commercializzazione della pubblicazione viene infatti interamente devoluto all'istituzione faentina.

In occasione di Ferragosto sotto le Stelle si e’costituito un Comitato Spontaneo pro scrittori faentini formato da Fabio Mongardi, Stefano Corradini, Annalisa Fabbri, Leonardo Altieri, Omar Fabbri, ai quali si sono aggiunti tantissimi altri scrittori e operatori del settore per incentivare l’incontro nel nostro territorio tra scrittori locali, lettori e pubblico e favorire l’editoria indipendente del territorio e anche per attivare iniziative comuni utili al territorio.

Il neonato coordinamento degli scrittori ed editori faentini, aperto ad ogni altra adesione, sara’ presente al MEI di Faenza per favorire scambi e attivare iniziative a favore del territorio.