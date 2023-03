Faenza, torna il Carnevale di San Lazzaro

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Faenza

Domenica 26 marzo si svolgerà a Faenza, zona Borgo, la 36^ edizione del Carnevale di San Lazzaro, curata e diretta dal Comitato San Lazzaro in Borgo. La manifestazione folcloristica si svolgerà per le strade del Quartiere Borgo in collaborazione con le diverse realtà territoriali: gli Istituti Comprensivi di Faenza, il Circolo ANSPI S. Maria Maddalena, il Circolo S. Antonino, il Rione Borgo Durbecco, i Volontari della Pubblica Assistenza, Avis, Protezione Civile, Centro Sociale Borgo, Commercianti ed Artigiani del Quartiere, Circolo “I Fiori” e Quartiere Borgo.

Domenica 26 marzo

PRESSO CORSO EUROPA

- dalle ore 10:00 alle ore 12:00 “La spassigeda de turtel……long e fiom” passeggiata libera, non competitiva, nell’Area Naturale dell’Anello dei 4 ponti, argine fiume Lamone. Ritrovo e partenza piazza Fra’Sabba.

-Mostra “Sul ponte dello Stretto di Messina” a cura dell’Ing. Marco Peroni

-Mostra pittura “Complementi d’arte” dell’artista Antonio Caranti presso B.G. Arredamenti

PRESSO PONTE DELLE GRAZIE

Partenza ore 10:30 “Staffetta del Pellicano” a cura del Gioca lo Sport assieme all’ A.I.D.O.



INIZIO SFILATA

Dalle ore 14:30 in Corso Europa:

- Apertura della manifestazione con l’esibizione del gruppo sbandieratori e musici del Rione Borgo Durbecco Under 15

- Gruppo mascherato di Skrljevo provenienti dal Carnevale Internazionale di Rijeka(Croazia),

- Il Comitato Boscarel di Verona

- Il Gruppo Frustatori “Cassani” di Solarolo

- Le allieve della A.S.D.“Diamante Torelli”

- Sfilata carnevalesca composta da oltre 20 gruppi fra maschere e carri allegorici.

PRESSO PIAZZA FRA’ SABBA

- dalle ore 14:30 pittura e timbratura di cartoline omaggio con immagini del Borgo, Durbecco, acquarellate da pittori e visitatori, realizzata e guidata da Marinella Zaccherini e Luigi Soffiati

DURANTE LA GIORNATA

- Esposizione moto e scooter d’epoca a cura dell’Associazione Vintage Moto Scooter Club

- Giochi a cura della Kaleidos

- Mago “Magico Aga”

- Esibizione delle allieve di Aequilibrium A.S.D.di Forlì

- Ambulanti e giostre per bambini

Per tutta la giornata, in Piazza Fra’ Sabba, funzionerà un fornito stand gastronomico all’interno del Rione, mentre nell’area della festa verranno allestiti stand del famoso “TORTELLO DI SAN LAZZARO” gestiti da Linea Verde e Forno Ferroni

EVENTI COLLATERALI

Venerdì 24 marzo:

Ore 21:00 presso circolo “I Fiori”- Via Di Sopra, 34 - si balla con il gruppo “TRIO ITALIANO”

Sabato 25 marzo:

Ore 15:30 -Le itinera de San Lazzaro”. Alla scoperta del Borgo Durbecco con Marco Santandrea dell’Associazione Torre dell’Orologio.

Ore 15:00 sfilata e ore 16:00 inizio gara “Palio in bicicletta” organizzata dal Rione Borgo Durbecco presso il Parco della Magione.