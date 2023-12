Faenza, ultimi giorni per la mostra "Disegnare le montagne" al Rione Verde

Lunedì 11 dicembre è la Giornata Internazionale della Montagna che mira a sensibilizzare sull’importanza dello sviluppo e della preservazione dei territori montani, intesi come sistemi economici, sociali e culturali unici.

E’ l’occasione per ricordare che prosegue fino a domenica 17 quindi è visitabile ancora per pochi giorni, alla sala mostre del Rione Verde (via Cavour 37) la mostra a tema “Disegnare le montagne”, collegata alla recente edizione della Festa della Montagna U.O.E.I.

Il percorso dedicato a illustrazione e pittura, ha due protagonisti: Fabio Vettori, disegnatore e fumettista trentino di fama nazionale e Luigi “Gigi” Dal Re, alpinista e artista ravennate.

I due artisti affrontano il tema con lavori esposti a confronto in due pareti nella lunga sala accanto al bar Greenta.

Gigi Dal Re ha realizzato alcune nuove opere dedicate alle montagne che furono teatro delle imprese di Walter Bonatti (il Gran Capucin, il Dru, il Cervino, e anche il K2). Un omaggio è dedicato a Virgilio Neri, segnatamente il canalone omonimo nel gruppo del Brenta, e a Ermanno Salvaterra, scomparso prematuramente in estate, con il Cerro Torre.

Fabio Vettori, famoso illustratore e disegnatore trentino che ha celebrato da poco 50 anni di attività propone una selezione di pannelli dove la montagna e le Dolomiti rimangono l’ambiente preferito delle sue particolarissime formiche umanizzate, iperattive. Il mondo dietro al quale sta, e qui è un po’ il segreto del suo successo, una vera e propria identificazione con vizi, virtù, speranze e desideri. Per gli ultimi giorni della mostra si sta programmando una iniziativa di finissage.

I quadri di entrambi gli artisti sono disponibili per l’acquisto dei visitatori e degli appassionati.