Faenza, un mese di spettacoli gratuiti per inaugurare l’Arena Borghesi

In occasione della riqualificazione dell’Arena Borghesi, l’amministrazione comunale ha elaborato un calendario inaugurale con eventi e spettacoli gratuiti che si susseguiranno dal 4 al 23 luglio, che si intervalleranno con la rassegna cinematografica messa a punto dal cine club Raggio Verde.

Si partirà lunedì 4 luglio, alle 18.30, con l’inaugurazione ufficiale dell’Arena Borghesi. Dopo il saluto delle autorità un momento musicale da parte dei maestri e allievi della scuola di musica Sarti. Alle 21.30 la proiezione del film di Alfred Hitchcock, La finestra sul cortile. Martedì 5, alle 20.30, il concerto della scuola di musica del Borgo Artistation che si esibirà con le sue band formate nei laboratori di Live Performance e con la Artistation Big Band.

Venerdì 8, giornata dedicata alle famiglie; alle 17 spettacolo teatrale ‘La losca vita di Leonardo Da Vinci’, spettacolo di bambini curato dall’associazione Fatti d’Arte. Testo e regia di Veronica Bassani. Alle 18.30 sempre per il teatro, Il lungo viaggio del coniglio Edoardo, spettacolo per famiglie di Accademia Perduta/Romagna Teatri di Mariolina Coppola con Maurizio Casali e Mariolina Coppola, per la regia di Claudio Casadio. Alle 21.30, il film Ratatouille 2007.

Lunedì 11, alle 21.30 per i classici del cinema, Effetto notte di François Truffaut. Martedì 12, alle 21, teatro & musica con lo spettacolo Pippi Calzelunghe, lettura per voce e chitarra dal libro di Astrid Lindgren, con Consuelo Battiston e Donato D’Antonio, spettacolo A cura dell’associazione Menoventi. Venerdì 15, alle 21, sempre per la rassegna teatro & musica, L’improbabile storia del maresciallo francese Marca, spettacolo comico curato dall’associazione Fatti d’Arte, musicato dal vivo dalla band ‘The Hangings’ e concerto a fine spettacolo per la regia: Viviella Costantino e Veronica Bassani.

Lunedì 18, alle 21.30, torna il cinema con Bellissima di Luchino Visconti. Martedì 19, alle 21, sarà la volta del concerto ‘Jazz extraction trio’: Massimiliano Rocchetta (pianoforte), Tiziano Negrello (contrabbasso) e Gianluca Berardi (batteria) evento curato dalla scuola di musica Sarti. Mercoledì 20, alle 21.30, per la rassegna cinematografica, Folgorazioni figurative. Viaggio nell’immaginario di Pasolini’, serata dedicata a Pier Paolo Pasolini curata da Roberto Chiesi, critico cinematografico e responsabile del Centro Studi - Archivio Pier Paolo Pasolini presso la Cineteca di Bologna.

Venerdì 22, alle 21.15, per Cinema & Musica, ‘Faenza Rock, una storia lunga 35 anni dalla tradizione all’innovazione’. Il gruppo musicale ‘I caveja’, vincitori di Faenza Rock, in concerto, durante il quale presenteranno il loro nuovo singolo, Stress, registrato al Lotostudio di Ravenna. In apertura presentazione di alcuni spezzoni del documentario sulla storia del rock nella provincia di Ravenna con interventi di musicisti e artisti della scena musicale locale. Ultimo appuntamento, sabato 23 luglio, alle 20.30, per la danza, progetto D.R.O.P. WAM! FESTIVAL, tre momenti performativi dei danzatori di Dance Research Opportunity, percorso professionale di specializzazione on stage.