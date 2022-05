Incontri d'estate con il Fai: una visita guidata alla mostra ravennate

Il FAI di Ravenna inaugura una serie di incontri estivi con la visita alla Fondazione Sabe per l’Arte venerdì 20 maggio alle 18. Voluta da Norberto Bezzi e dall’artista Mirella Saluzzo, la Fondazione è luogo di mostre, incontri, proiezioni e altre attività culturali con un focus particolare sulla scultura.

Guidati da Mirella Saluzzo e dal prof. Gian Luca Tusini, docente di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università di Bologna, si potrà visitare la Sede della Fondazione Sabe per l'Arte, luogo prestigioso dell’arte ravennate, recentemente realizzato negli spazi che erano della Galleria Ninapì, e la Mostra: "Gabriella Benedini. Un Viaggio" a cura di Francesco Tedeschi.

Il focus centrale è dedicato a lavori che rimandano ai viaggi compiuti negli anni Settanta, in luoghi che hanno costituito per l’artista dei serbatoi di memorie e di emozioni, in particolare l’Iraq, l’Afghanistan e alcuni territori dell’Asia. Seguirà un brindisi di saluto. L'evento è aperto a tutti con un contributo minimo di 3 euro. Si raccomanda la prenotazione via email a: ravenna@delegazionefai.fondoambiente.it oppure su faiprenotazioni.fondoambiente.it