Sabato 15 Aprile concerto live al Circolo Endas di Savarna in via Savarna 75. Aperitivo e salsicciata dalle ore 18.00 per info chiamare il 338-2505901. Suoneranno i Faiver, un gruppo cover anni 80/90 che spazia dalle sonorità pop come Madonna e Depeche Mode al rock stile Van Halen e Toto, per arrivare ai grandi classici della musica Italiana.