Faiver live al circolo Endas di Savarna

Sabato 30 Settembre al Circolo Endas di Savarna in via Savarna 75. Aperitivo e musica dal vivo dalle ore 17.30 per info chiamare il 338-2505901. I FAIVER sono un gruppo cover anni 80/90 che spazia dalle sonorità pop come Madonna e Depeche Mode al rock stile Van Halen e Toto, per arrivare ai grandi classici della musica Italiana come Zucchero e Battisti. I componenti del gruppo sono: voce Giorgia Bromuri, basso Vito Maiorana, chitarra Cristian Chiapperini, tastiere Nicolò Zamagni, batteria Michele Eviani.

