Falò, storie, degustazioni e canti della tradizione: si celebrano i “Lom a merz”

L’antica tradizione contadina dei “Lòm a mêrz” (i lumi di marzo) rivive anche quest’anno con l’accensione di falò come si faceva una volta nelle aie e nei cortili delle case di campagna per celebrare l’arrivo della primavera e invocare un’annata favorevole per il raccolto nei campi. Oggi quell’usanza popolare si trasforma in un’occasione per mantenere vivo il ricordo della vita nei campi e per valorizzare le eccellenze agricole, culinarie e artigianali locali. Non fa eccezione il Museo della Vita contadina in Romagna di San Pancrazio, in via XVII Novembre 2/a, che quest’anno, come di consueto in collaborazione con l’associazione “Il lavoro dei contadini”, propone un convegno, musica, canti e degustazioni.

Martedì 28 febbraio, ore 18.30, è in programma un convegno dal titolo “Storia della mezzadria in Romagna”, a cura di Giorgio Amadei, già professore della Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna, presidente dell'Accademia nazionale dell'agricoltura e autore di diversi volumi sulla storia dell’agricoltura italiana. A seguire, è prevista l'accensione del falò, con musica e canti della tradizione, accompagnata da una piccola degustazione di prodotti locali.